入境免隔離！「香港繽紛冬日巡禮」亮點一次看

想念香港熱鬧繽紛的耶誕氣息？不妨拿出疫情前「說走就走」的小旅行精神，到香港過冬去。今年的香港街道，依舊瀰漫濃厚的節日氣息，處處可見各式耶誕裝飾，一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」也沒缺席，香港旅遊發展局推薦幾大打卡熱點，可以輕鬆走逛閃爍燈飾間歡度歲末佳節。

「香港繽紛冬日巡禮」移師西九文化區後，大受民眾好評，今年同樣於藝術公園以歐陸耶誕為主題，打造繽紛耶誕小鎮。園區的巨型耶誕樹掛滿璀璨配飾，高度超過20米、逾6層樓高，是全港戶外最高的耶誕樹。小鎮周邊還有造型不同的馴鹿及古典燈柱等裝飾環繞，搭配現場音樂及燈光效果，與維多利亞港的美景相互輝映，彷彿置身童話世界。

12月23日至27日耶誕節期間限定登場的「奇趣聖誕村」，將以8大主題耶誕小屋送上驚喜，包括鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋，以及色彩繽紛的耶誕童趣屋，讓造訪的民眾盡情漫遊其中，尋找專屬自己記憶中的耶誕童話。

訪港遊客們絕不陌生的大型商場海港城，今年則打造「旋轉獨角獸樂園」，帶領大家進入夢幻世界，遊客漫步在海運大廈露天廣場，會被兩旁數十棵耶誕樹包圍著。樂園中的「獨角獸Merry-Go-Round」宮殿位於商場入口，天花板上布滿數百顆有如天上星星一般的閃燈，絕對是最佳打卡點。

利東街今年以「Glitz n' Glam Party」為主題，帶來全亞洲最大、超過2千塊鏡面組成的7米Disco Ball，懸掛於林蔭步行街上空，搭配70、80年代經典金曲旋轉，營造出歡樂復古耶誕派對氣氛。在平安夜及元旦晚上，還能感受利東街漫天飛雪的浪漫景致，耶誕節當晚也可參與「Christmas Night Fever」閃亮派對，換上最亮麗的派對舞衣，隨著現場DJ的音樂節拍，一起狂歡熱舞。

滿載甜蜜滋味的慈善Mrs Claus Bakery也正式開放。位於置地廣場中庭的耶誕裝置，今年持續以關懷社會「Spirit of Giving」的主題，包含巨大的薑餅屋、飄浮在上空的熱氣球和飛船，以及眾多可愛的動物烘焙小助手，此外，Mrs Claus和薑餅人還會不時的在商場驚喜現身，與遊客拍照合影。

今年12月一連串耶誕活動，為中環復古新生的歷史建築群添上濃濃的佳節色彩。館內到處是節日氛圍的裝飾，以及美妙動人的耶誕樂章，檢閱廣場的大型耶誕樹每晚也有璀璨的燈光表演，與一系列歡樂驚喜的活動，包括趣味十足的馬戲表演、動人的音樂演出，遊客置身香港歷史悠久的地標，卻能有全然不同的佳節體驗。

有關更多「香港繽紛冬日巡禮」詳情，可查：www.discoverhongkong.com/winterfest/tc。

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