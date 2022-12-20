台灣設計、製造一手包辦！JINS新款輕量膠框凸顯台式美學軟實力

來自日本卻不斷深耕本地市場的JINS不僅在台灣培育人才，產品面也同樣的針對在地消費者需求而設，繼過去的台灣設計系列之後，這一季品牌更推出從設計到製作都在台完成的輕量膠框系列。JINS以民眾喜好發想，打造更符合配戴需求的鏡框，一條龍模式，讓人不但能享受高品質，價格也更超值。

JINS台灣總經理暨常務執董邱明琪在過去受訪時，就曾提到每個市場對於眼鏡的需求不同，因此品牌在來台拓展時，就開始規劃了因應消費者喜好的台灣設計系列產品，上市之後亦獲得廣大的迴響，有著固定的支持粉絲。但今年JINS更進一步，首度推出台灣設計與製造的輕量膠框系列產品，受到矚目，因為在全球分工細緻化風潮下，多數品牌都會將製造分包到人工相對低廉的國家。而在台灣從設計到生產一條龍的模式，不僅是維持了高品質保證，也凸顯了台式美學、在地後援製作商的軟實力。

JINS台灣製輕量膠框系列，展現在地設計與技術實力。圖／JINS提供

全新的台灣製輕量膠框系列共有4型4色，16款，除了經典黑色款外，最特別的就是彩色透明框，色彩飽和度柔和，增添視覺上輕盈感，顛覆一般人對於膠框眼鏡的厚重印象。而在顏色挑選上，JINS也不馬虎，發揮台灣工廠的獨家技術，推出祖母綠、淡粉橘、淡粉紅等以往難以製作的特殊色款，展現台灣設計與技術實力。台灣製膠框選擇TR材質，除了輕量外，看準的還有好搭不挑臉的特性，其中透明框型更是近年眼鏡的一大流行趨勢，不論是前衛造型還是日常穿搭，配戴都不會有突兀感，同時價格也相當親民，只要1,980元起，人人都可輕鬆入手。