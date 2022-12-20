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骨董級黑科技！雅典航海天文鐘 現身寶鴻堂台北旗艦店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1939年製造的骨董航海鐘，見證了雅典過往曾為多國海軍、地理機構、天文台單位打造精密航海鐘的輝煌歷史。記者釋俊哲／攝影
1939年製造的骨董航海鐘，見證了雅典過往曾為多國海軍、地理機構、天文台單位打造精密航海鐘的輝煌歷史。記者釋俊哲／攝影

古代的旅行和今日的旅行雖然大不相同，卻也有相似之處。今日的旅人除了護照與隨身行李，可隨時理解方向與資訊的網路幾乎已成必備。而對大航海時代的冒險家而言，船艦上的「航海鐘」是否精確，更是攸關安全與航向方位計算的高科技儀器。成立於1846年的瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於近日進駐寶鴻堂鐘表台北旗艦店3樓，並正展出一款骨董的航海天文座鐘，帶人緬懷往昔大航海時代的榮光歷史。

以製表師Ulysse Nardin之名成立的同名品牌「雅典」（Ulysse Nardin）成立於1846年，曾為多個國家的海軍、地理測量機構與天文台提供精密時計。2014年時曾為開雲集團收購、並在今年重新「獨立」、離開集團編制的雅典，不僅是最早期推出矽游絲的高級表廠之一，旗下更擁有獨立的琺瑯工廠，因此集精密、美感、複雜工藝於一身，是不少藏家心中的收藏級逸品。

航海鐘將可隨波動彈性維持水平；其所使用之機芯並具備芝麻鍊系統與筒狀游絲，面盤並具有規範式指針（Regulateur）設計。記者釋俊哲／攝影
航海鐘將可隨波動彈性維持水平；其所使用之機芯並具備芝麻鍊系統與筒狀游絲，面盤並具有規範式指針（Regulateur）設計。記者釋俊哲／攝影

雅典近年除了積極推動保育、拓展海洋風格專業表款，品牌亦不定期於拍賣會上搜羅過往曾售出的航海鐘，除了完整表廠的歷史文物收藏，也將拓展重新展現工藝實力，例如本次在寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出的款式，便為一座1939年製造、具有筒狀游絲與寶塔輪動力輸出的48小時動力儲存航海鐘，其穩定輸出動力的芝麻鍊系統、筒狀游絲將讓機芯運轉高度精準，同時面盤上的規範式（Regulateur）指針設計，則可讓閱讀時間更為清楚便利，是古典美學的又一示範。

瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於近日現身寶鴻堂鐘表台北旗艦店3樓，並正展出一款骨董的航海天文台座鐘，帶人緬懷往昔大航海時代的榮光歷史。圖／寶鴻堂提供
瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於近日現身寶鴻堂鐘表台北旗艦店3樓，並正展出一款骨董的航海天文台座鐘，帶人緬懷往昔大航海時代的榮光歷史。圖／寶鴻堂提供

於此同時，本次寶鴻堂鐘表台北旗艦店3樓並展出齊全的Ulysse Nardin腕表系列，包含領航者陀飛輪、領航者月相表、航海系列年曆計時琺瑯腕表、領航者雙時區腕表等實用與複雜功能款式。其中最引人入勝的當屬韋瓦第音樂三問與Mega Yacht陀飛輪兩款高單價藏家級款式，前者是將傳統音樂盒的功能「微縮」至手表的方寸之間，在45毫米的表盤中，將可以音梳演奏出古典名曲：韋瓦第的「四季」，是手腕上隨身攜帶的私人「演奏會」，全世界限量99只，訂價380萬4,600元。而Mega Yacht鉑金腕表則心向浩瀚汪洋，從豪奢遊艇的風格、甲板形式得到啟發，表款具備月相、潮汐顯示、動力儲存與飛行陀飛輪，並結合遊艇的船錨、傳令鐘、螺旋槳等具象元素，全球限量30只，訂價1,136萬元，已可於寶鴻堂鐘表台北旗艦店、預約鑑賞。

航海系列雙時區腕表，精鋼、44毫米、雙時區快調、時間顯示、大日期視窗，36萬400元。圖／Ulysse Nardin提供
航海系列雙時區腕表，精鋼、44毫米、雙時區快調、時間顯示、大日期視窗，36萬400元。圖／Ulysse Nardin提供
奇想系列Freak X箭羽紋特別款卡羅素腕表，全球限量30只，88萬9,300元。圖／Ulysse Nardin提供
奇想系列Freak X箭羽紋特別款卡羅素腕表，全球限量30只，88萬9,300元。圖／Ulysse Nardin提供
領航者月相腕表，玫瑰金、42毫米、時間顯示、矽材質自製機芯、動力儲存60小時，70萬7,500元。圖／Ulysse Nardin提供
領航者月相腕表，玫瑰金、42毫米、時間顯示、矽材質自製機芯、動力儲存60小時，70萬7,500元。圖／Ulysse Nardin提供

雅典 腕表

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