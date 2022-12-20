骨董級黑科技！雅典航海天文鐘 現身寶鴻堂台北旗艦店

古代的旅行和今日的旅行雖然大不相同，卻也有相似之處。今日的旅人除了護照與隨身行李，可隨時理解方向與資訊的網路幾乎已成必備。而對大航海時代的冒險家而言，船艦上的「航海鐘」是否精確，更是攸關安全與航向方位計算的高科技儀器。成立於1846年的瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於近日進駐寶鴻堂鐘表台北旗艦店3樓，並正展出一款骨董的航海天文座鐘，帶人緬懷往昔大航海時代的榮光歷史。

以製表師Ulysse Nardin之名成立的同名品牌「雅典」（Ulysse Nardin）成立於1846年，曾為多個國家的海軍、地理測量機構與天文台提供精密時計。2014年時曾為開雲集團收購、並在今年重新「獨立」、離開集團編制的雅典，不僅是最早期推出矽游絲的高級表廠之一，旗下更擁有獨立的琺瑯工廠，因此集精密、美感、複雜工藝於一身，是不少藏家心中的收藏級逸品。

航海鐘將可隨波動彈性維持水平；其所使用之機芯並具備芝麻鍊系統與筒狀游絲，面盤並具有規範式指針（Regulateur）設計。記者釋俊哲／攝影

雅典近年除了積極推動保育、拓展海洋風格專業表款，品牌亦不定期於拍賣會上搜羅過往曾售出的航海鐘，除了完整表廠的歷史文物收藏，也將拓展重新展現工藝實力，例如本次在寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出的款式，便為一座1939年製造、具有筒狀游絲與寶塔輪動力輸出的48小時動力儲存航海鐘，其穩定輸出動力的芝麻鍊系統、筒狀游絲將讓機芯運轉高度精準，同時面盤上的規範式（Regulateur）指針設計，則可讓閱讀時間更為清楚便利，是古典美學的又一示範。

瑞士高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於近日現身寶鴻堂鐘表台北旗艦店3樓，並正展出一款骨董的航海天文台座鐘，帶人緬懷往昔大航海時代的榮光歷史。圖／寶鴻堂提供