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帝圖2022秋拍1225登場 骨董專場聚焦清翡翠冰種觀音

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）LOT 1097清中期的翡翠冰種觀音一對併Cartier典藏原裝盒，與LOT 2085喬治康多的《正相反的人格》，是「骨董珍玩」、「現代與當代藝術」專區的焦點。圖／帝圖拍賣提供
（由左至右）LOT 1097清中期的翡翠冰種觀音一對併Cartier典藏原裝盒，與LOT 2085喬治康多的《正相反的人格》，是「骨董珍玩」、「現代與當代藝術」專區的焦點。圖／帝圖拍賣提供

一季一度的帝圖藝術拍賣會，拍品數量多達620件的秋季拍賣將於於12月25日假台北國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號）舉槌，備受國內外藏家矚目。此次拍賣會三大專場，將先由早上11點的「骨董珍玩」揭開序幕、緊接著是「現代與當代藝術」及下午2點的「近現代及古代書畫」壓軸登場。拍品並將自12月24日起至12月25日止於同場地舉辦拍前預展。

本次秋拍骨董珍玩專場，焦點為拍品編號1097「清中期 翡翠冰種觀音一對 併Cartier典藏原裝盒」，為睽違拍場30年的藏家珍寶，預估價600萬元起，以及曾於2011年登上紐約蘇富比的編號1102「清乾隆 粉彩夔龍耳百鹿尊」，估價400萬元起。同場更精心策劃「吉祥頌音 -- 重要私人造像典藏」專題，以及名家齊聚的「以藝弘願 -- 台灣重要藏家舊藏」，秉持「取之於社會、回饋於社會」之善意，以無底價形式上拍，部分所得將提撥慈善之用，共匯集了劉國松、「畫壇老頑童」劉其偉、王沂東、任傳文、涂克、羅工柳、葉永青與韓國藝術家金德龍等人作品近20件，風格迥異、各見其趣，廣集眾善。

「現代與當代藝術」專場領拍焦點則為拍品編號2085的美國藝術家喬治康多（George Condo）1996年油畫作品《正相反的人格》，預估價600萬元起，是1996年公開展出後就由現藏家珍藏至今、首次登上拍場的重量級作品。

帝圖藝術拍賣會每每吸引國內外眾多藏家競拍，此為現場盛況。 圖／帝圖拍賣提供
帝圖藝術拍賣會每每吸引國內外眾多藏家競拍，此為現場盛況。 圖／帝圖拍賣提供

拍賣會 藝術家

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