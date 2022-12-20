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輸入這3個關鍵字 LINE耶誕特效限時超萌登場 這天還加碼下雪

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
輸入3關鍵字，耶誕特效立刻超萌現身。圖／摘自LINE台灣官方部落格
輸入3關鍵字，耶誕特效立刻超萌現身。圖／摘自LINE台灣官方部落格

一轉眼就來到了2022年尾聲，耶誕新年的氣氛也越來越濃烈，今年超萌的熊大、兔兔、莎莉依舊陪伴大家一起歡慶年末佳節時光，在LINE聊天室裡帶給大家期間限定的耶誕、雪花特效，只要輸入以下幾組關鍵字，就能召喚角色們可愛登場。

台灣時間即日起至12月26日早上10:00，只要在聊天室內輸入 「聖誕」、「耶誕」、「禮物」任一組關鍵字，就可以看到超可愛的角色們出現在背景。這次的聊天室特效在手機版、電腦版都有支援，只要更新到iOS 9.15.0以上、Android 10.2.0以上且Android OS 7.1以上，以及LINE電腦版5.19.0以上就可以體驗。如果手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結也可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複召喚特效。

另外，LINE也預告超有冬日氛圍的下雪背景將在12月26日限時1天登場，雙系統手機版出現的時間是12月26日當天00:00～23:59，電腦版出現的時間則是12月26日10:00至12月27日09:59，且LINE電腦版4.8.0以上就可以體驗。

除了聊天室的聖誕特效外，個人檔案、拍照濾鏡也可以有應景氛圍，共有3款個人檔案背景可選擇，快為你的個人檔案換上新裝，用聖誕節專屬特效，拍攝出超有聖誕風的照片。如果想跟更多的人分享你的聖誕裝扮，快到LINE VOOM參加 #聖誕紅配綠 社群挑戰活動，符合資格的前3,000名投稿者，還有機會獲得LINE POINTS 5點。

快趁耶誕前夕換上專屬耶誕底圖。圖／摘自LINE台灣官方部落格
快趁耶誕前夕換上專屬耶誕底圖。圖／摘自LINE台灣官方部落格
共有14種耶誕濾鏡可以用來搞怪拍照。圖／摘自LINE台灣官方部落格
共有14種耶誕濾鏡可以用來搞怪拍照。圖／摘自LINE台灣官方部落格

LINE 兔兔

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