輸入這3個關鍵字 LINE耶誕特效限時超萌登場 這天還加碼下雪

一轉眼就來到了2022年尾聲，耶誕新年的氣氛也越來越濃烈，今年超萌的熊大、兔兔、莎莉依舊陪伴大家一起歡慶年末佳節時光，在LINE聊天室裡帶給大家期間限定的耶誕、雪花特效，只要輸入以下幾組關鍵字，就能召喚角色們可愛登場。

台灣時間即日起至12月26日早上10:00，只要在聊天室內輸入 「聖誕」、「耶誕」、「禮物」任一組關鍵字，就可以看到超可愛的角色們出現在背景。這次的聊天室特效在手機版、電腦版都有支援，只要更新到iOS 9.15.0以上、Android 10.2.0以上且Android OS 7.1以上，以及LINE電腦版5.19.0以上就可以體驗。如果手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結也可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複召喚特效。

另外，LINE也預告超有冬日氛圍的下雪背景將在12月26日限時1天登場，雙系統手機版出現的時間是12月26日當天00:00～23:59，電腦版出現的時間則是12月26日10:00至12月27日09:59，且LINE電腦版4.8.0以上就可以體驗。