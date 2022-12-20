新春怎麼穿？Lacoste萌兔PK「鱷」勢力 大秀法式趣味

2023年即將到來，新的一年穿什麼才能展現活力與趣味？法國休閒時尚品牌Lacoste推出2023兔年新春系列（SS 23 CNY Collection），以1980年代的像素風格重新打造2D「萌兔型鱷」印花圖案，並推出針織毛衣、百摺短裙、連帽長T恤與多樣化的休閒鞋款，一展時尚「鱷」趣味。

2023年因為是中國傳統「兔」年，原本以鱷魚為品牌經典圖騰的Lacoste，將萌兔與小鱷魚互相PK，比拼滑板、網球、籃球、健身操、高爾夫等全方位運動主題，帶出兔年的動感活力，並呈現在拼接或雙色的Blouson絨毛翻領外套或針織衫上。

最實搭單品首推男女皆宜的白色連帽T恤，「披」上Lacoste經典綠色的萌兔，正揮出高爾夫球桿、讓小白球如願景般飛向遠方，並可搭配綠色長褲或白色百摺裙，成為展現各自風格的另類情侶裝；白或黑色Robe撞色連身裙，束口的長袖保暖，一件式的連身長裙穿脫方便，搭上白襪和運動鞋，就是網球場最潮最法式造型。新品並包含螢光黃、粉紅、黑色的多色休閒運動鞋，男女性皆有尺寸，走路、跑趴或近郊野營？一雙搞定。

而有別於法式的Lacoste，美式風格品牌Tommy Hilfiger則與經典漫畫「米菲兔」推出TOMMY X MIFFY聯名系列，從棒球外套、休閒長褲、英式橄欖球衫、大學運動衫，全數在Tommy Hilfiger經典的紅藍白三色下，將米菲兔無辜的長耳與瞇瞇眼巧妙結合，全系列並有男裝、女裝與童裝同步上市；同時品牌再推出聯名LINE貼圖，加入品牌官方LINE帳號即可下載，該系列已自即日起於品牌台灣官方網站：tw.tommy.com官網發表，並同步在台北101、新光三越A8與新光三越台中中港店，獨家販售。