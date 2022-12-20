陸3批食器進口再度違規 逾7噸智利櫻桃驗出禁用農藥

食藥署今公布最新一周邊境食品查驗結果，中國大陸出口的食器再度上榜，本次一共三批，皆在溶出試驗中殘留物超標。同時，12月的櫻桃季開始，來自智利的兩批櫻桃，都因農藥殘留違規，全數7200公斤退運、銷毀。

由「觀莉企業有限公司」進口的中國「小麥造型糖果盒(小麥造型糖果盒)」，在4%醋酸溶液（攝氏95℃，30分鐘）溶出試驗中，檢測本體4個部位，分別檢出蒸發殘渣量35 ppm、31 ppm、37 ppm及48 ppm，全數超過標準值的30 ppm。

另外兩批中國大陸出口的「止滑砧板 灰(4968951209094 止滑砧板 灰)」則為知名藥妝品牌「台灣札幌藥粧有限公司」所進口，同樣在溶出試驗中雙雙超標。

食藥署北區管理局科長陳慶裕說明，4%醋酸溶出試驗是在模擬食品容器在盛裝酸性物質時的狀況，若溶出過恐傷人體，因此，本次三批的中國出口食品器具，將全數退運銷毀，同時台灣札幌藥粧有限公司本次以來到兩次違規，也會要求30日內提教預防改善報告，針對中國大陸出口的食器百分百查驗措施亦將維持。

越南出口的「椰果(NATA DE COCO)」、「冷凍芋頭(FROZEN TARO (BROKEN))」皆檢出農藥殘留違規。陳慶裕表示，在椰果中檢出防腐劑苯甲酸0.04 g/kg，依法規是不得檢出的添加物；芋頭上檢出殘留農藥克美素1.45 ppm，雖台灣有准用該農藥，但不得在芋頭品項上使用，因此兩批重量分別為6,650公斤、26,400公斤，全數退運銷毀，同時二家廠商皆非初犯，抽驗比率將拉高到百分之百逐批查驗。