年前大掃除 小米掃拖機器人新品萬元有找 耶誕好禮Xiaomi 12狂降6,500元

趕在新年前，小米宣布再推出2款新品，包括Xiaomi掃拖機器人S10+幫民眾搞定家中地板清潔、Xiaomi 30型電競曲面螢幕讓你10天年假追劇、玩Game超爽快。而看準民眾耶誕送禮、交換禮物需求，即日起至12月26日推出小米耶誕節活動，精選多款手機、智慧家電等百種商品推出有感直降、購機返券、滿額贈禮等優惠，精選從百元到千元的10大實用交換禮物排行榜讓你輕鬆採購不怕沒靈感。此外，即日起至2023年1月2日止，小米台灣官方IG更推出耶誕解謎遊戲，參加闖關即有機會將小米商城現金券、藍牙耳機等好禮帶回家。

Xiaomi掃拖機器人S10+搭載LDS雷射感應器與雙線雷射感應器，配備全新升級的強勁馬達，擁有4000Pa的強效吸力、提供4段變速的吸力模式及450毫升大容量集塵盒，內建大容量電控水箱，3段水流控制搭配機身底部的雙層複合式拖布由梭纖布製成，輕鬆完成家中地板清潔。即日起至12月31日購買享早鳥優惠價9,495元，再贈Redmi Buds 3藍牙耳機。

另外，電競玩家的夢幻逸品Xiaomi 30型電競曲面螢幕，以21:9的超寬螢幕比例、1800R曲率，搭配2560x1080的超高解析度、99% sRGB寬廣色域提供超過1,670萬種生動色彩，全景沈浸視野精緻呈現畫面的每個細節。且支援AMD FreeSync Premium技術，以200Hz的高螢幕更新率、低幀率補償等巔峰效能，享受動態遊戲再也不必擔心卡頓、殘影、破圖等情形發生。此外，透過DC調光技術及TÜV Rheinland萊因認證的低藍光模式過濾短波藍光，讓用戶長時間工作、追劇、遊戲也不會感到疲勞。