等了4年！麥當勞「辣味麥克雞塊」回來了　只賣20天

曾經於4年前短暫現身的「辣味麥克雞塊」回來了！自12月21日至1月10日期間，麥當勞將再度快閃推出「辣味麥克雞塊」，藉由特製香料的加持，讓民眾可以品嚐到獨特的辛辣滋味。另外在12月21日至25日期間，麥當勞app也會推出「買1送1」優惠活動，中獎率100%。

根據統計，台灣消費者1年平均吃掉超過3億片的麥克鷄塊，疊起來約為6,000座101大樓。除了原味的麥克雞塊，睽違4年再度回歸的「辣味麥克雞塊」，外層麵衣多了來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料，創造出獨特的滋味，適合愛吃辣的民眾。限時於12月25日至1月10日期間販售，價格與原味麥克雞塊相同。6塊單點64元、經典套餐129元、「10塊（辣味）麥克鷄塊」單點104元、經典套餐169元。

12月21日至25日期間，麥當勞app也推出輪盤抽獎活動，連續5天都能獲得「買1送1」優惠券，包括有4塊麥克鷄塊(原味)、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項，中獎率100%。此外，麥當勞自12月21日起也推出以100%回收塑料製成的「百分百購物袋」，共有2個款式，單售49元。