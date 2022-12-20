快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新莊饗饗訂位大當機！網氣訂位選項根本沒新莊 也有人一次搶到3天晚餐

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自「饗饗INPARADISE」臉書
圖擷自「饗饗INPARADISE」臉書

知名「饗饗INPARADISE」吃到飽微風信義店以訂位超難訂聞名，位於新莊的新北宏匯i-Tower新分店於今(20)日搶先開放訂位，預計全店將於12月27日正式開幕；不少老饕今天上午開搶名額，不過有網友在臉書官網罵爆店家，表示訂位系統根本沒新莊選項。

新莊饗饗於今(20) 日上午9點開放線上訂位，10點再同步開放2023年除夕至初二的春節訂位。在開放訂位不久之後，許多網友在饗饗臉書官網抱怨根本訂不到，「訂位電話根本是虛設，打半小時忙線」還「盛大當機」。

有網友更反映：「點不進去，開了四支手機也是上不去！」、「訂位網站也沒日期和『新莊』的選項，根本就是還沒搞定就開放訂位！盛大當機！」、「真的超誇張已夠難訂，九點準時進網頁，整個癱瘓根本跑不動，等了二十分鐘進去，全滿。真是謝了。一輩子都訂不到的餐廳」。

但也有成功訂位的網友大喊「好感動！終於成功」、「搞50分鐘難訂，12/29午餐卡到位！」，還有人一口氣「一進去訂到了三天晚餐」，訂不到的網友則是在饗饗臉書官網上徵求轉讓，有網友分享，雖然晚餐很難訂，但若改選午餐「很多位子」。

針對通常一位難求的微風信義饗饗，終於多了一間可選擇，不少網友也大呼：「太好了！以後不用跑台北了」。

饗饗 吃到飽

延伸閱讀

饗饗新莊店明正式開放訂位 預計12月27日開幕

1位難求的「 饗饗」進駐新北宏匯全新開幕！12／20搶先訂位，爽吃鮮蝦螃蟹等異國百匯

台灣最強Buffet吃到飽是哪間？超過8成網友推「這家」！

餐飲訂位爆滿「黃牛」也回來了！饗饗、旭集訂位方式異動

相關新聞

新莊饗饗訂位大當機！網氣訂位選項根本沒新莊 也有人一次搶到3天晚餐

知名「饗饗INPARADISE」吃到飽微風信義店以訂位超難訂聞名，位於新莊的新北宏匯i-Tower新分店於今(20)日搶先開放訂位，預計全店將於12月27日正式開幕；不少老饕今天上午開搶名額，不過有網友在臉書官網罵爆店家，表示訂位系統根本沒新莊選項。

好市多2022年上半年銷售排行曝光 不分類第一名讓人跌破眼鏡

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO出4張2022年上半年好市多各種分類的商品銷售排行，其中在不分類的第一名品項讓人跌破眼鏡，竟是這項商品奪冠。

一次吃鱈場蟹＋松葉蟹！辰壽司「雙活蟹會席」奢華上桌

繼於今年11月推出大閘蟹料理後，「海峽會」館內的「辰壽司・割烹・會席」自即日起至明年1月底前，以鱈場蟹、松葉蟹兩大蟹種為...

LV X草間彌生全新系列無限圓點大爆發！第1波4大系列

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自1988年以來持續與不同領域的藝術家合作，2012年，路易威登遇到了草...

「光映淡水」貓咪耶誕市集 本周末兩天登場

新北市立淡水古蹟博物館將於本周末24（六）、25（日）兩日在淡水海關碼頭舉辦「喵的市集音樂會」，河岸喵喵市集邀請30攤各...

年前大掃除 小米掃拖機器人新品萬元有找 耶誕好禮Xiaomi 12狂降6,500元

趕在新年前，小米宣布再推出2款新品，包括Xiaomi掃拖機器人S10+幫民眾搞定家中地板清潔、Xiaomi 30型電競曲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。