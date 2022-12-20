新莊饗饗訂位大當機！網氣訂位選項根本沒新莊 也有人一次搶到3天晚餐

知名「饗饗INPARADISE」吃到飽微風信義店以訂位超難訂聞名，位於新莊的新北宏匯i-Tower新分店於今(20)日搶先開放訂位，預計全店將於12月27日正式開幕；不少老饕今天上午開搶名額，不過有網友在臉書官網罵爆店家，表示訂位系統根本沒新莊選項。

新莊饗饗於今(20) 日上午9點開放線上訂位，10點再同步開放2023年除夕至初二的春節訂位。在開放訂位不久之後，許多網友在饗饗臉書官網抱怨根本訂不到，「訂位電話根本是虛設，打半小時忙線」還「盛大當機」。

有網友更反映：「點不進去，開了四支手機也是上不去！」、「訂位網站也沒日期和『新莊』的選項，根本就是還沒搞定就開放訂位！盛大當機！」、「真的超誇張已夠難訂，九點準時進網頁，整個癱瘓根本跑不動，等了二十分鐘進去，全滿。真是謝了。一輩子都訂不到的餐廳」。

但也有成功訂位的網友大喊「好感動！終於成功」、「搞50分鐘難訂，12/29午餐卡到位！」，還有人一口氣「一進去訂到了三天晚餐」，訂不到的網友則是在饗饗臉書官網上徵求轉讓，有網友分享，雖然晚餐很難訂，但若改選午餐「很多位子」。

針對通常一位難求的微風信義饗饗，終於多了一間可選擇，不少網友也大呼：「太好了！以後不用跑台北了」。