帶你走進格蘭傑的奇幻森林 「森林物語」限量發行

格蘭傑向來以大膽創新深受威士忌迷的喜愛，首席釀酒師比爾．梁思敦博士（Bill Lumsden）更是將天馬行空的想像力，融合在釀酒想法中。2022年格蘭傑推出品牌首支以林木蔥鬱為靈感發想的無年份單一純麥威士忌「森林物語（A Tale of the Forest）」限量版，並攜手泰裔知名插畫家Pomme Chan為此限量版打造獨一無二的繽紛包裝，將森林的蔥綠繁茂與芳香體現於五感中。

格蘭傑首席釀酒師暨創作總監比爾．梁思敦博士，善於自生活中擷取各種令人難忘、開心、愉悅及其他林林種種的回憶，作為威士忌的創作靈感。這次的「森林物語」限量版，便是比爾博士於自家附近森林漫步時深受感動所產生的靈感，將記憶中森林的氣味、聲音與影像等都融入了此酒款。

比爾博士以古老的釀酒方法，將多種不同種類的植物與麥芽進行煙燻烘烤，經過多次實驗後，發現杜松子、樺樹皮和石楠花混合少量泥煤創造出的各種絕妙風味，與他多年前漫步於森林裡所感受到的啟發最為相符，進而釀製了一批珍貴的酒款。

比爾博士將這款稀有的酒液，放在一系列波本桶中陳釀多年，其中也包括二次桶（refill barrel）；他選用這些酒桶來表現這款酒液罕見的芳香調，如同森林般蔥綠繁茂，滿溢著杜松子和芫荽的香氣，也有著潮濕林地和白樺木松針散發出的濃郁植物調，以及來自石楠花的溫柔草本香。所有這一切風味都與格蘭傑具代表性的柑橘調性交織纏繞。

比爾博士表示：「每次當我走入我生活所在的林地時總能發現新事物，例如雨後的香氣或是樹林間樹葉婆娑的聲音，這時我就會開始想像如何像以前的人一樣，利用林地的原料烘乾麥芽，讓森林躍然於舌尖，無論身處何地，都能享受森林物語帶來的環抱、欣喜與驚喜感。」

不僅讓森林的氣息遊蕩於口舌之間，格蘭傑與泰裔知名插畫家Pomme Chan 攜手合作，打造專屬包裝，以繽紛的色彩與威士忌的生命力相互呼應，讓綻放的石楠花、芬芳的杜松子、柳橙與松果在風中翩然起舞。

Pomme表示：「我非常興奮能與格蘭傑合作，設計這款迷人的限量版佳釀。對我而言，森林就是一切的感官體驗：芬芳的香氣，加上視覺與聽覺的洗禮。透過我的插畫，我想傳達森林深處的奧妙，以及您在這款威士忌中可以品嚐到的多重風味：石楠花、杜松子、苦橙與薄荷…等，我希望這款包裝設計能成為吸睛之作，讓大家想像品嚐格蘭傑『森林物語』的樂趣。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康