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好市多2022年上半年銷售排行曝光 不分類第一名讓人跌破眼鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台中好市多加油站，相比中油、台塑，油價每公升便宜許多。記者黃仲裕／攝影
圖為台中好市多加油站，相比中油、台塑，油價每公升便宜許多。記者黃仲裕／攝影

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO出4張2022年上半年好市多各種分類的商品銷售排行，其中在不分類的第一名品項讓人跌破眼鏡，竟是這項商品奪冠。

原PO說，根據「商益」分析發票APP消費數據顯示，好市多在2022年上半年的不分類商品銷售排行為：95無鉛汽油、KS抽取式衛生紙、科克蘭全脂鮮乳、美國特選牛小排燒烤、美國特選牛小排火鍋、王鼎伍台兩黃金條、威德益生菌、台灣去骨清雞腿真空包、空運鮭魚切片、義美全脂鮮奶21.X2。

原PO對不分類的銷售排行榜第一名竟是95無鉛汽油，讓他上網發問：「滿好奇這個好市多購物地圖符合大家的實際經驗嗎？」並同時問大家：「有人會為了去好市多加油而辦會員卡嗎？」也說，「好市多會故意讓油價便宜一點，這樣消費者來加油可順便逛買場，最後一籃子的結帳金額比加油費還高」。

有網友對第五名的「王鼎伍台兩黃金條」也發出驚嘆，還有人發現食品類的第三名「牛肉捲」已成歷史不禁感嘆萬千。針對這系列的銷售排行榜，有人發現自己中了好幾項，「真是死忠老百姓」，但也人說「買的都不是排行榜的東西」。

該則PO文一出，引來不少沒在好市多加過油的網友詢問：「他的油到底便宜多少？作爲最老的會員，居然從來沒去Costco加過油」、「哪裡的好市多可以加油？」，但有網友表示：「95汽油是真的，我家兩台車，一個月加一次就好，一整年加下來，折扣的錢讓會員費就有了，牛奶、鮭魚這些必買」。

有網友分享當初辦卡就是受到好市多業務說「一個月加一次油，省下來的錢，就等於免費辦好市多卡了」影響，「結果買的東西金額多於加油的金額」，但也有網友說當初辦卡真的只為加油，「我一年加油省下的錢，比年費多，真的是辦卡的第一理由」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

加油站 好市多

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