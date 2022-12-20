Dua Lipa、金采源都搶戴 經典編織包抓「皺」更好味

光潔、平整、滑順，難道才是皮革的唯一魅力所在嗎？Bottega Veneta為品牌獨有的「編織」特色更上層樓，推出全新Foulard系列。系列涵蓋品牌多款經典包款與顏色，更為皮革賦予了摺痕紋理，自然而生動，並已有多位東西明星如杜娃黎波（Dua Lipa）、韓星金采源、超模劉雯先後配戴。

今年5月才出道的女團LE SSERAFIM，現時成員由韓、日五位團員共同組成，最暢銷單曲Fearless至今於youtube官方頻道已有破1.3億播放次數。團員中的金采源（김채원）便曾使用了白色的Foulard Cassette肩背包搭配翻領毛毛外套搭配寬版牛仔褲，展現冬日的慵懶與街頭隨性；歌手Dua Lipa則同樣在街拍時被捕捉到：棒球帽、墨鏡、黑色短夾克、連帽T恤、休閒褲的路人風Look，但斜肩背包則有一款Foulard Cassette抓皺肩背包，並以很「跳」的泳池藍色超級吸睛。

全新的foulard系列是由品牌創意總監Matthieu Blazy打造，原本平滑平整的皮革，在經過抓皺工序後產生了輕微如綢緞般的摺痕。系列包含水桶包、Arco拖特包、Cassette肩背包共三種包型，顏色則帶來酒紅、白色、酪梨綠等多種配色，訂價約自91,400元至13萬8,000元不等；較為特殊的則像是Dua Lipa身上的「泳池藍」色款，帶來夏日泳池畔的清涼愜意，品牌另退出耶誕限定的水桶包與Cassette肩背包金、銀雙色款，要在團聚、派對的季節中，盡情閃耀、帶來如絲綢般的愉悅心情。 韓星金采源使用了Bottega Veneta的抓皺foulard Cassette肩背包，搭配上毛毛外套，展現出質地的拼接趣味。圖／Bottega Veneta提供 Arco皮革抓皺托特包酪梨綠色，13萬8,000元。圖／Bottega Veneta提供