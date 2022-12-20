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娜璉、車銀優暖心笑容配Chuamet珠寶 最想收的耶誕禮物
耶誕佳節將至，許多韓星都有每年拍攝耶誕照的慣例，位粉絲獻上溫暖的祝福。號稱「臉蛋天才」的車銀優和韓流女團TWICE成員娜璉，今年都分享了他們拍攝的歲末佳節形象照，兩位暖男暖女的燦爛笑顏配上法國精品品牌Chaumet的璀璨珠寶，猶如寒冬中的暖陽，讓人不覺寒冷。
車銀優以寬鬆的米色針織衫搭配Chaumet的Bee My Love系列珠寶，V領微微露出的肌膚展現性感魅力。Bee My Love系列是以拿破崙的家徽蜜蜂作為創作靈感，延伸出以六角造形蜂巢為主要設計的摩登設計，簡約幾何的線條男女皆宜，不論是閃耀的鏡面拋光黃金款，或鑲嵌晶瑩鑽石的蜂巢的設計，選擇豐富、配戴性高，不論是送給至親好友或是犒賞自己都很容易入手。最新款式還鑲嵌特別為此系列連發的88切面六角形Taille Impératrice皇后式切割鑽石，完美發揮鑽石本身的流麗光芒。
擁有甜美笑容的娜璉，則是以優雅的瓶口小洋裝，混搭配戴Chaumet經典的三個系列Joséphine、Liens及Bee My Love作品。胸前堆疊的Liens系列吊墜，以兩個交錯的線條組成，象徵人與人之間的情誼，提供各種繽紛的彩色寶石和各種變化設計。致敬品牌謬思約瑟芬皇后的Joséphine系列則妝點娜璉的指尖，流暢優雅的V形線條纖細手指，真珠款式更為整體造型注入柔美優雅氣質，三個不同風格的系列珠寶相互搭配，更展現了不同面向的娜璉。
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