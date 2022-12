娜璉、車銀優暖心笑容配Chuamet珠寶 最想收的耶誕禮物

耶誕佳節將至,許多韓星都有每年拍攝耶誕照的慣例,位粉絲獻上溫暖的祝福。號稱「臉蛋天才」的車銀優和韓流女團TWICE成員娜璉,今年都分享了他們拍攝的歲末佳節形象照,兩位暖男暖女的燦爛笑顏配上法國精品品牌Chaumet的璀璨珠寶,猶如寒冬中的暖陽,讓人不覺寒冷。

車銀優以寬鬆的米色針織衫搭配Chaumet的Bee My Love系列珠寶,V領微微露出的肌膚展現性感魅力。Bee My Love系列是以拿破崙的家徽蜜蜂作為創作靈感,延伸出以六角造形蜂巢為主要設計的摩登設計,簡約幾何的線條男女皆宜,不論是閃耀的鏡面拋光黃金款,或鑲嵌晶瑩鑽石的蜂巢的設計,選擇豐富、配戴性高,不論是送給至親好友或是犒賞自己都很容易入手。最新款式還鑲嵌特別為此系列連發的88切面六角形Taille Impératrice皇后式切割鑽石,完美發揮鑽石本身的流麗光芒。