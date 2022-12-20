娜璉、車銀優暖心笑容配Chuamet珠寶 最想收的耶誕禮物

耶誕佳節將至，許多韓星都有每年拍攝耶誕照的慣例，位粉絲獻上溫暖的祝福。號稱「臉蛋天才」的車銀優和韓流女團TWICE成員娜璉，今年都分享了他們拍攝的歲末佳節形象照，兩位暖男暖女的燦爛笑顏配上法國精品品牌Chaumet的璀璨珠寶，猶如寒冬中的暖陽，讓人不覺寒冷。

車銀優以寬鬆的米色針織衫搭配Chaumet的Bee My Love系列珠寶，V領微微露出的肌膚展現性感魅力。Bee My Love系列是以拿破崙的家徽蜜蜂作為創作靈感，延伸出以六角造形蜂巢為主要設計的摩登設計，簡約幾何的線條男女皆宜，不論是閃耀的鏡面拋光黃金款，或鑲嵌晶瑩鑽石的蜂巢的設計，選擇豐富、配戴性高，不論是送給至親好友或是犒賞自己都很容易入手。最新款式還鑲嵌特別為此系列連發的88切面六角形Taille Impératrice皇后式切割鑽石，完美發揮鑽石本身的流麗光芒。