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娜璉、車銀優暖心笑容配Chuamet珠寶 最想收的耶誕禮物

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
車銀優配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
車銀優配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG

耶誕佳節將至，許多韓星都有每年拍攝耶誕照的慣例，位粉絲獻上溫暖的祝福。號稱「臉蛋天才」的車銀優和韓流女團TWICE成員娜璉，今年都分享了他們拍攝的歲末佳節形象照，兩位暖男暖女的燦爛笑顏配上法國精品品牌Chaumet的璀璨珠寶，猶如寒冬中的暖陽，讓人不覺寒冷。

車銀優以寬鬆的米色針織衫搭配Chaumet的Bee My Love系列珠寶，V領微微露出的肌膚展現性感魅力。Bee My Love系列是以拿破崙的家徽蜜蜂作為創作靈感，延伸出以六角造形蜂巢為主要設計的摩登設計，簡約幾何的線條男女皆宜，不論是閃耀的鏡面拋光黃金款，或鑲嵌晶瑩鑽石的蜂巢的設計，選擇豐富、配戴性高，不論是送給至親好友或是犒賞自己都很容易入手。最新款式還鑲嵌特別為此系列連發的88切面六角形Taille Impératrice皇后式切割鑽石，完美發揮鑽石本身的流麗光芒。

擁有甜美笑容的娜璉，則是以優雅的瓶口小洋裝，混搭配戴Chaumet經典的三個系列Joséphine、Liens及Bee My Love作品。胸前堆疊的Liens系列吊墜，以兩個交錯的線條組成，象徵人與人之間的情誼，提供各種繽紛的彩色寶石和各種變化設計。致敬品牌謬思約瑟芬皇后的Joséphine系列則妝點娜璉的指尖，流暢優雅的V形線條纖細手指，真珠款式更為整體造型注入柔美優雅氣質，三個不同風格的系列珠寶相互搭配，更展現了不同面向的娜璉。

車銀優配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
車銀優配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
Joséphine Aigrette 18K白金珍珠鑲鑽戒指，24萬元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K白金珍珠鑲鑽戒指，24萬元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，29,100元。圖／CHAUMET提供
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Joséphine Aigrette 18K白金珍珠鑲鑽戒指，16萬5,000元。圖／CHAUMET提供
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Bee My Love 18K白金戒指，30,800元。圖／CHAUMET提供
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娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽吊墜， 90,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽吊墜， 90,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手環，16萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手環，16萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲鑽耳環，單只59,900元。圖／CHAUMET提供
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Jeux de Liens 18K玫瑰金孔雀石鑲鑽吊墜，52,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金孔雀石鑲鑽吊墜，52,000元。圖／CHAUMET提供
車銀優、娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
車銀優、娜璉配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
車銀優配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
車銀優配戴CHAUMET珠寶獻上耶誕祝福，圖／摘自藝人IG
Bee My Love 18K白金手環，17萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手環，17萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金鑲鑽吊墜，17萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金鑲鑽吊墜，17萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金半鋪鑲鑽石戒指，78,200元。圖／CHAUMET提供
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鑽石 珠寶

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