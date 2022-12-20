一次吃鱈場蟹＋松葉蟹！辰壽司「雙活蟹會席」奢華上桌

繼於今年11月推出大閘蟹料理後，「海峽會」館內的「辰壽司・割烹・會席」自即日起至明年1月底前，以鱈場蟹、松葉蟹兩大蟹種為主角，由新任日籍料理長門間賢彥操刀，推出全新「雙活蟹會席」，一次就能品嚐到兩種蟹肉所帶來的奢侈享受。

海峽會館內共區分涮涮鍋、法式料理、日式料理等不同型態。其中「辰壽司・割烹・會席」其由三位台日料理長坐鎮，提供多樣化的餐飲選擇。會席料理長門間賢彥，過去擁有紫芳庵、池袋SANGA頂級會員制餐廳等工作經驗，擅長以傳統的手法為基礎，呈現出食材本味。

新推出的「雙活蟹會席」選用鱈場蟹、松葉蟹兩種蟹種，規劃12道式的餐點。擔任開場的「蟹肉茶碗蒸」，特別採低溫烹調的手法，突顯蛋汁的細緻口感，並且加入蟹肉增添風味；「松葉蟹刺身」則是在處理蟹肉時，刻意少去冰鎮的過程，藉此保留蟹肉原始的軟嫩口感與色澤，入口清甜。

「蟹肉佐醋凍」取用蟹肉絲為底，並逐層鋪上蟹膏與加減醋凍，藉由醋凍提升蟹肉鮮甜，料理長並減少酸度比例，讓怕酸的民眾也能安心品嚐。至於「鱈場蟹腿肉 鹽燒」取用完整的鱈場蟹腿肉，在未過冰水的情況下直接燒烤處理，完成呈現蟹肉本身的海水鹹香。另道「松葉蟹肉鱈白子柚子釜燒」，則是以日本柚殼為底，依序填上松葉蟹肉、鱈魚白子，攪拌後風味溫潤香醇，淡雅的柚香也增添清新食慾感。

色澤金黃的「鱈場蟹腿肉天婦羅」，先以紫蘇葉包裹蟹肉再油炸，外酥內軟，還有著紫蘇雅緻的獨特風味，可依喜好沾上特製咖哩粉或是天婦羅汁品嚐。至於經典的「松葉蟹腿涮涮鍋」，料理長採兩種手法調味，除了經典的沾醋增加明亮鮮味外，並有沾裹蟹膏汁的奢侈方式，各有不同風味。同時料理長並取蟹肉、高湯與多種蔬菜製成「蟹肉土鍋飯」，並以蟹膏、鮭魚卵點綴，樸質中又帶著大海的鮮美。針對食量較大的賓客，還可提供續碗服務。

除此之外，套餐中也安排「揚出 飛龍頭」擔任先付，以豆腐為基底，搭配魚漿、蘿蔔、黑木耳等食材，並以醬油、砂糖調味，呈現類似豆腐丸子的口感，藉此均衡滋味。「馬糞海膽豆漿凍」則是將豆漿以傳統作法製成豆漿凍，頂部再鋪滿馬糞海膽，入口清涼還具有鮮明海味。最後甜點「橙雪酪 栗子地瓜 紅豆 白玉」，也是料理長以傳統手法製作而成，外表看似不華麗，卻也呼應套餐強調原味的概念，劃下香甜句點。