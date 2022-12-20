一次吃鱈場蟹＋松葉蟹！辰壽司「雙活蟹會席」奢華上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
揚出 飛龍頭。記者陳睿中／攝影
揚出 飛龍頭。記者陳睿中／攝影

繼於今年11月推出大閘蟹料理後，「海峽會」館內的「辰壽司・割烹・會席」自即日起至明年1月底前，以鱈場蟹、松葉蟹兩大蟹種為主角，由新任日籍料理長門間賢彥操刀，推出全新「雙活蟹會席」，一次就能品嚐到兩種蟹肉所帶來的奢侈享受。

海峽會館內共區分涮涮鍋、法式料理、日式料理等不同型態。其中「辰壽司・割烹・會席」其由三位台日料理長坐鎮，提供多樣化的餐飲選擇。會席料理長門間賢彥，過去擁有紫芳庵、池袋SANGA頂級會員制餐廳等工作經驗，擅長以傳統的手法為基礎，呈現出食材本味。

新推出的「雙活蟹會席」選用鱈場蟹、松葉蟹兩種蟹種，規劃12道式的餐點。擔任開場的「蟹肉茶碗蒸」，特別採低溫烹調的手法，突顯蛋汁的細緻口感，並且加入蟹肉增添風味；「松葉蟹刺身」則是在處理蟹肉時，刻意少去冰鎮的過程，藉此保留蟹肉原始的軟嫩口感與色澤，入口清甜。

「蟹肉佐醋凍」取用蟹肉絲為底，並逐層鋪上蟹膏與加減醋凍，藉由醋凍提升蟹肉鮮甜，料理長並減少酸度比例，讓怕酸的民眾也能安心品嚐。至於「鱈場蟹腿肉 鹽燒」取用完整的鱈場蟹腿肉，在未過冰水的情況下直接燒烤處理，完成呈現蟹肉本身的海水鹹香。另道「松葉蟹肉鱈白子柚子釜燒」，則是以日本柚殼為底，依序填上松葉蟹肉、鱈魚白子，攪拌後風味溫潤香醇，淡雅的柚香也增添清新食慾感。

色澤金黃的「鱈場蟹腿肉天婦羅」，先以紫蘇葉包裹蟹肉再油炸，外酥內軟，還有著紫蘇雅緻的獨特風味，可依喜好沾上特製咖哩粉或是天婦羅汁品嚐。至於經典的「松葉蟹腿涮涮鍋」，料理長採兩種手法調味，除了經典的沾醋增加明亮鮮味外，並有沾裹蟹膏汁的奢侈方式，各有不同風味。同時料理長並取蟹肉、高湯與多種蔬菜製成「蟹肉土鍋飯」，並以蟹膏、鮭魚卵點綴，樸質中又帶著大海的鮮美。針對食量較大的賓客，還可提供續碗服務。

除此之外，套餐中也安排「揚出 飛龍頭」擔任先付，以豆腐為基底，搭配魚漿、蘿蔔、黑木耳等食材，並以醬油、砂糖調味，呈現類似豆腐丸子的口感，藉此均衡滋味。「馬糞海膽豆漿凍」則是將豆漿以傳統作法製成豆漿凍，頂部再鋪滿馬糞海膽，入口清涼還具有鮮明海味。最後甜點「橙雪酪 栗子地瓜 紅豆 白玉」，也是料理長以傳統手法製作而成，外表看似不華麗，卻也呼應套餐強調原味的概念，劃下香甜句點。

「雙活蟹會席」每套售價8,800元，每日均採限量供應，僅供應至一月底。

蟹肉 土鍋飯。記者陳睿中／攝影
蟹肉 土鍋飯。記者陳睿中／攝影
辰壽司新任會席料理長門間賢彥。記者陳睿中／攝影
辰壽司新任會席料理長門間賢彥。記者陳睿中／攝影
鱈場蟹腿肉 鹽燒。記者陳睿中／攝影
鱈場蟹腿肉 鹽燒。記者陳睿中／攝影
松葉蟹腿 涮涮鍋 醋。記者陳睿中／攝影
松葉蟹腿 涮涮鍋 醋。記者陳睿中／攝影
松葉蟹肉 鱈白子柚子釜燒。記者陳睿中／攝影
松葉蟹肉 鱈白子柚子釜燒。記者陳睿中／攝影
馬糞海膽 豆漿凍。記者陳睿中／攝影
馬糞海膽 豆漿凍。記者陳睿中／攝影
鱈場蟹腿肉 天婦羅。記者陳睿中／攝影
鱈場蟹腿肉 天婦羅。記者陳睿中／攝影
蟹肉佐醋凍。記者陳睿中／攝影
蟹肉佐醋凍。記者陳睿中／攝影
甜點「橙雪酪 栗子地瓜 紅豆 白玉」。記者陳睿中／攝影
甜點「橙雪酪 栗子地瓜 紅豆 白玉」。記者陳睿中／攝影
松葉蟹腿 涮涮鍋 蟹膏。記者陳睿中／攝影
松葉蟹腿 涮涮鍋 蟹膏。記者陳睿中／攝影
蟹肉茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
蟹肉茶碗蒸。記者陳睿中／攝影
松葉蟹刺身。記者陳睿中／攝影
松葉蟹刺身。記者陳睿中／攝影

套餐 壽司

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