LV X草間彌生全新系列無限圓點大爆發！第1波4大系列

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自1988年以來持續與不同領域的藝術家合作，2012年，路易威登遇到了草間彌生，這位全才的日本藝術家，在路易威登的行李箱上手繪極具個人特色的圓點；2022年雙方重啟10年前的對話，接續這個代表無限的手繪圓點，推出全系列的包含女士和男士時裝、包款、鞋履、飾品配件、行李箱、皮箱、甚至香氛。首波發表將於2023年1月1日率先在中國和日本推出，並於1月6日全球上市；第2波系列則將於2023年3月31日起在路易威登專賣店販售。第1波的聯名之作主要分為PAINTED DOTS、METAL DOTS、INFINITY DOTS及PSYCHEDELIC FLOWER等4種圖案，在今年5月聖地牙哥舉行的路易威登2023早春系列中就率先曝光。

草間彌生從10歲開始繪製圓點，PAINTED DOTS的圓點圖案是這次合作案的根源，透過皮件或經典塗層帆布上的繁複絹印技術和壓花印刷，直接重現草間彌生的圓點。而此系列的難度，也就在於紋理和重量分毫不差地重現草間彌生親自設計每個圓點圖案。女裝、皮件、飾品配件和香水換上擴散或重複的彩色圓點，男士配件則裝飾特別設計的黑色、銀色、灰色及白色漸變圓點。草間彌生的獨特筆觸的彩色及灰階和路易威登的Monogram圖案碰撞出趣味十足的火花，貫徹整個系列：從硬面行李箱到多樣的柔軟Monogram帆布包、鞋履等男女適用的品牌經典之作與香水上。

METAL DOTS系列靈感源自草間彌生的鏡面圓球，展現的是無盡閃耀，出自她於1966年威尼斯雙年展爭議之作《自戀庭園》。大大小小的銀色圓球以手工方式精確嵌入黑色和銀色的女性包款上，同時在經典Capucines包款上以近乎太空時代的漸變元素呈現。環繞Academy便鞋和點綴於Squad高筒運動鞋後跟穩定片上的圓點是擴散概念的延伸。銀色的騎士外套和時髦的銀色皮革短洋裝等小羊皮服裝上的漸變圓點完美體現「六零年代未來主義」。

手繪圓點後來演進變成草間彌生最廣為人知的INFINITY DOTS；這位藝術家最有名的圓點圖案和系列可見於合作案中大部分的作品，涵蓋第1波和第2波推出的所有女士和男士產品類別。草間彌生自稱「精神病藝術家」，無限圓點代表著藝術家「自我消融」的狀態。草間彌生經典的黑白、紅白、黃黑、黑紅等色彩組合完美結合了品牌經典的男女裝日常單品和配件，包括經典絲巾、太陽眼鏡、雙面漁夫帽、棒球帽和草間彌生版的「Vivienne」玩偶，以及Spell on You香水。

草間彌生的另一個執念體現在花朵圖案上。 PSYCHEDELIC FLOWER取自1993年加入幾分迷幻元素的畫作《花》。充滿異國風情的花朵出現在在男士正裝系列中，以工法繁複的刺繡、提花、剪花的方式呈現，包款則是在白色皮革上採用優雅的壓印凹紋印花，強調花朵的美感和繁複性。女裝以類似的手法仿造含苞待放和盛開的黑色和白色大花，並在黑色或紅色的Taurillon皮革上放大圖案作為包款。