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超商茶葉蛋抗漲 7-ELEVEN買指定麵食加購現省7元 訂閱制每月20顆享9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至12月31日前OPEN POINT App推出茶葉蛋訂閱制，20入原價200元，現省20元，限期1個月內兌換完畢。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月31日前OPEN POINT App推出茶葉蛋訂閱制，20入原價200元，現省20元，限期1個月內兌換完畢。圖／7-ELEVEN提供

近年蛋價平均漲幅已近4成，衝擊超商鮮食消費主力之一「茶葉蛋」的價格，全家率先宣布自12月28日起調整現煮蛋價格，茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。同時，為感謝消費者長期支持，12月28日起至2月7日期間，現行指定飲品+1元即獲茶葉蛋活動將持續舉辦，同時也於App「隨買跨店取」推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠。

針對全家現煮蛋漲價消息，7-ELEVEN表示目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求，且自即日起推出線上線下多項茶葉蛋精省方案，讓小資族最低用3元就能「加蛋」輕鬆省荷包。即日起至12月31日，針對想要為正餐營養加分的民眾，購買麵食指定品項，加購茶葉蛋省7元，等同於所長茶葉蛋單顆11元、茶葉蛋3元；即日起至12月27日購買指定瑞穗鮮乳290ml加購茶葉蛋省5元，等同於所長茶葉蛋單顆13元、茶葉蛋5元。經常吃茶葉蛋的民眾，也可以選擇線上買隨時取的方案，即日起至2023年2月28日OPEN POINT App行動隨時取茶葉蛋50入9.5折，原價500元，現省25元。即日起至12月31日還可使用OPEN POINT App茶葉蛋訂閱制，20入原價200元，現省20元，限期1個月內兌換完畢。

萊爾富則自即日起至2023年1月10日於萊爾富Hi-Life VIP App內的整買零取推出茶葉蛋30顆原價300元，特價280元，等於現打9.3折。OKmart則表示，目前仍維持每顆10元，後續持續觀察市場變化進行調整。

即日起至2023年1月10日於萊爾富Hi-Life VIP App內的整買零取推出茶葉蛋30顆原價300元，特價280元。圖／萊爾富提供
即日起至2023年1月10日於萊爾富Hi-Life VIP App內的整買零取推出茶葉蛋30顆原價300元，特價280元。圖／萊爾富提供
全家將於App「隨買跨店取」推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠。圖／全家便利商店提供
全家將於App「隨買跨店取」推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠。圖／全家便利商店提供

茶葉蛋 超商 漲價

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