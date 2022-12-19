超商茶葉蛋抗漲 7-ELEVEN買指定麵食加購現省7元 訂閱制每月20顆享9折

近年蛋價平均漲幅已近4成，衝擊超商鮮食消費主力之一「茶葉蛋」的價格，全家率先宣布自12月28日起調整現煮蛋價格，茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。同時，為感謝消費者長期支持，12月28日起至2月7日期間，現行指定飲品+1元即獲茶葉蛋活動將持續舉辦，同時也於App「隨買跨店取」推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠。

針對全家現煮蛋漲價消息，7-ELEVEN表示目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求，且自即日起推出線上線下多項茶葉蛋精省方案，讓小資族最低用3元就能「加蛋」輕鬆省荷包。即日起至12月31日，針對想要為正餐營養加分的民眾，購買麵食指定品項，加購茶葉蛋省7元，等同於所長茶葉蛋單顆11元、茶葉蛋3元；即日起至12月27日購買指定瑞穗鮮乳290ml加購茶葉蛋省5元，等同於所長茶葉蛋單顆13元、茶葉蛋5元。經常吃茶葉蛋的民眾，也可以選擇線上買隨時取的方案，即日起至2023年2月28日OPEN POINT App行動隨時取茶葉蛋50入9.5折，原價500元，現省25元。即日起至12月31日還可使用OPEN POINT App茶葉蛋訂閱制，20入原價200元，現省20元，限期1個月內兌換完畢。