梅西夢寐以求大力神盃 躺閃亮尊貴LV訂製箱

2022年FIFA世界盃在卡達多哈於台灣時間今晨落幕，法國與阿根廷決賽最後由明星球星梅西（Lionel Messi）領隊的阿根廷最終以4比2力克法國隊摘下號稱「大力神盃」的冠軍獎座。賽後寶萊塢女演員荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）偕同2010年西班牙世界冠軍伊克爾卡西利亞斯 （IkerCasillas）一同亮相並頒發FIFA世界盃獎盃。

而裝載這個許多球星夢寐以求獎盃的銀色箱子，正是出自同樣傳奇的行李箱品牌：路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）。路易威登自2010年以來便為這個全球最受歡迎的傳奇性獎盃之一打造硬箱獎 盃。 至今連續四屆的世界盃足球賽，路易威登延續了品牌製作硬箱的傳統，由品牌位於法國Asniéres工坊的專業工匠設計與手工製作，創造了承載官方獎盃的鍍鈦訂製的特殊硬箱。 路易威登並自2018年起為這場全球矚目的足球賽事推出世界盃官方授權皮件系列，讓球迷粉絲也能與場上馳騁的球員一起感受「Victory Travels in Louis Vuitton」。 FIFA世界盃獎盃及路易威登為之訂製的鍍鈦特殊硬箱。圖／路易威登提供 路易威登2022TM年世界盃官方授權皮件系列。圖／路易威登提供 路易威登2022TM年世界盃官方授權皮件系列。圖／路易威登提供 DEEPIKA PADUKONE穿路易威登服裝呈獻FIFA世界盃獎盃。圖／路易威登提供