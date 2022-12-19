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米其林推薦！人氣雞白湯拉麵「銀座 篝」台灣店明年1月底熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「銀座 篝」以「雞白湯Soba」為明星招牌產品。圖／擷取自銀座 篝 台中mitsuioutlet店粉絲頁
「銀座 篝」以「雞白湯Soba」為明星招牌產品。圖／擷取自銀座 篝 台中mitsuioutlet店粉絲頁

日本登台的拉麵又少一間！來自東京、連續多次獲得米其林指南推薦的拉麵名店「銀座 篝（台灣店）」於12月19日宣佈，即將於2023年1月底結束營業，結束登台4年的歷史。隨著消息一出，許多網友也感到不捨，表示「來台北吧！」、「太難過了」、「完了」、「銀座店超難排的」

自東京銀座起家的「銀座 篝」，以「雞白湯Soba」為明星招牌產品，標榜使用國產全雞、雞骨熬煮湯頭，滋味濃厚，另外還有雞白湯醬油風味soba、雞白湯松露蕎麥麵等不同延伸商品，獲得許多拉麵愛好者喜愛，常可見到長長的排隊人龍，並且也多次入選東京米其林指南。

2018年，「銀座 篝」正式進駐台中三井outlet，在台開設首間海外門市。店內同樣提供特製雞白湯SOBA、松露雞白湯SOBA等招牌餐點，還有特製和風蕃茄SOBA等不同選擇。但是在今年11月起，因物料供不應求，所以暫停販售雞白湯系列拉麵，改推出魚介豚骨SOBA、韓式辣醬SOBA豚骨風味等不同產品。目前在GOOGLE累積超過700則評論，平均獲得4.1顆星。

雖然獲得許多顧客喜愛，但是「銀座 篝」宣佈，台灣店即將於明年1月底結束營業。另外自12月21日起，將恢復販售雞白湯系列產品，呼籲粉絲把握機會品嚐。隨著停業消息曝光，網友們紛紛表示「下次要飛去日本吃」、「真的好吃，但…太遠了」、「我真是太難過了」、「台北的六條通才是你該來的地方」

「銀座 篝」台灣店即將於明年1月底結束營業。圖／擷取自銀座 篝 台中mitsuioutlet店粉絲頁
「銀座 篝」台灣店即將於明年1月底結束營業。圖／擷取自銀座 篝 台中mitsuioutlet店粉絲頁

拉麵 東京 米其林

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