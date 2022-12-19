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冬至吃湯圓、天冷吃鍋 Uber Eats優市限時優惠7折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats優市推出「歡聚吃鍋」專區，「火鍋5大要角」24小時開鍋不必等、生鮮日常用品隨點即送。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市推出「歡聚吃鍋」專區，「火鍋5大要角」24小時開鍋不必等、生鮮日常用品隨點即送。圖／Uber Eats提供

天氣一冷，湯圓、火鍋類商品銷量就飆升，目前已在雙北、桃園、新竹、台中共設置12間店點的「Uber Eats優市」即日特別推出2大期間限定「冬至吃湯圓」及「歡聚吃鍋」專區，除了集結消費者最愛經典花生、芝麻口味與紅豆食府、鮮芋仙等20款商品，民眾更可24小時點購超過50種網路暢銷、名店湯底以及生鮮食材和火鍋配料，搭配暖暖包、各式茶包等冬季日常存貨，優惠最低7折起。

喜愛鹹湯圓的民眾，只要上Uber Eats優市就能一次買齊桂冠鮮肉湯圓、香菇、茼蒿等配料，用電鍋就能簡單做出家庭版鹹湯圓。優市更集結經典花生、芝麻口味，高話題性的森永牛奶糖包餡小湯圓、抹茶湯圓，以及增添風味的金蘭雪花釀。此外，網路搶購的紅豆食府團圓堅果湯圓、福喜雙圓粉嫩紅白款、鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓等超過20種品類在Uber Eats優市「冬至吃湯圓」專區都能點得到，即日起至12月22日優惠8折起。

超愛吃鍋的台灣民眾，冷到不想出門的天氣更適合透過Uber Eats優市備好湯底、肉品海鮮、蔬菜配料、甜點、飲料等「火鍋5大要角」，即日起至2023年1月5日，於「歡聚吃鍋」專區優惠7折起，包含50款名家湯底，像是超夯的青花驕麻辣鍋套組、8款海底撈湯底、老四川麻辣水煮魚、馬大爺麻辣磚等「重口味派」選擇；清淡派的消費者也可以點購台塑杏鮑養生鍋、李錦記豬骨火鍋上湯包、石二鍋經典爆香石頭鍋，還有日韓系、經典台味等不同風味鍋底供選擇。另外加上優市嚴選的高級冷凍生食級干貝、冷凍野生大明蝦、美國雪花牛肉片、日本F1奧羽牛火鍋肉片等，立刻奢華升級，再搭配冰品、飲料一同訂購，24小時開鍋不必等。

Uber Eats優市即日起至12月22日祭出「冬至吃湯圓」專區，20款人氣湯圓，在家就能「轉好運」先吃鹹、再吃甜。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市即日起至12月22日祭出「冬至吃湯圓」專區，20款人氣湯圓，在家就能「轉好運」先吃鹹、再吃甜。圖／Uber Eats提供

湯圓 冬至 甜點

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