冬至吃湯圓、天冷吃鍋 Uber Eats優市限時優惠7折起

天氣一冷，湯圓、火鍋類商品銷量就飆升，目前已在雙北、桃園、新竹、台中共設置12間店點的「Uber Eats優市」即日特別推出2大期間限定「冬至吃湯圓」及「歡聚吃鍋」專區，除了集結消費者最愛經典花生、芝麻口味與紅豆食府、鮮芋仙等20款商品，民眾更可24小時點購超過50種網路暢銷、名店湯底以及生鮮食材和火鍋配料，搭配暖暖包、各式茶包等冬季日常存貨，優惠最低7折起。

喜愛鹹湯圓的民眾，只要上Uber Eats優市就能一次買齊桂冠鮮肉湯圓、香菇、茼蒿等配料，用電鍋就能簡單做出家庭版鹹湯圓。優市更集結經典花生、芝麻口味，高話題性的森永牛奶糖包餡小湯圓、抹茶湯圓，以及增添風味的金蘭雪花釀。此外，網路搶購的紅豆食府團圓堅果湯圓、福喜雙圓粉嫩紅白款、鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓等超過20種品類在Uber Eats優市「冬至吃湯圓」專區都能點得到，即日起至12月22日優惠8折起。