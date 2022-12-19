全台最大lululemon門市進駐微風松高 提供全球最多女褲款選擇

在11月中旬，加拿大奢華運動品牌lululemon於台北東區成立首間台灣獨立店後，再度於競爭激烈的信義區打造全台最大據點，佔地約125坪，提供最完整的男、女裝與配件系列，讓消費者能完整感受，lululemon一直提倡的「熱汗生活」精神。更於開幕之際，串連在地社區文化，舉辦百人的「擁抱改變」活動，展現品牌將持續拓展意圖、深耕台灣的決心。

來自加拿大的奢華運動品牌lululemon持續拓展新門市，於捷運忠孝復興站附近成立首間台灣獨立店，並提供品牌第一個社區空間後，12月更進駐台北微風百貨松高店，打造全台最大據點。與忠孝復興門市規劃相同，全新的微風松高據店，一樓規劃成男裝區域，除了各式運動系列服飾之外，更提供了少見的襯衫類休閒產品；二樓則為女生專屬空間，備有亞洲版及全球版最多女性褲款的選擇。總營業面積達125坪，整體店裝設計延續品牌一貫明亮、自然的風格，以石材為基底揉合部分木質牆，且共有八間更衣室，冀望提供最便利、舒適的體驗空間。

開幕之初，lululemon微風松高店呼應提倡的「熱汗生活」精神，邀請多達400人一同免費體驗靜心冥想，覺察呼吸與身體的連結。圖／lululemom提供

不僅如此，lululemon延續了一貫的「熱汗生活」精神，於微風松高店開幕之時，串連在地生活，邀請多達400人一同免費體驗靜心冥想，覺察呼吸與身體的連結，回顧過去，在練習瑜伽當中感受能量的流動。lululemon 亞太區高級副總裁 Gareth Pope也曾表示，品牌對台灣市場感到樂觀，看好本地市場的消費力。在疫情下大眾對身心健康的意識提高，有助繼續成長，也會選擇在台灣發展。而且微風松高店和寒舍艾麗酒店位在同一建築物中，預計可以吸引飯店消費者進店體驗，無論是熱愛在戶外跑步的慢跑者、從事高強度運動的愛好者或是喜歡在瑜珈中紓解緊繃情緒的人，將開發更多喜愛運動的消費族群。

lululemon微風松高店二樓則為女生專屬空間，備有亞洲版及全球版最多女性褲款的選擇。圖／lululemom提供