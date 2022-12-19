撐不住了！全家宣布調漲現煮蛋價 茶葉蛋13元 鼎王麻辣蛋也漲價

萬物皆漲，連超商銅板價小確幸「茶葉蛋」也面臨漲價潮！面對雞蛋成本逐年上漲，全家率先開出第一槍，宣布自12月28日起，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

全家表示，面對雞蛋成本逐年上漲，全家長期致力穩定現煮蛋價格與良好品質，自104年以來皆未進行調價，持續堅持選用安心溯源管理的優質洗選蛋，每年固定進行檢驗，針對雞蛋來源、品質與規格皆嚴格把關，然而，近年蛋價平均漲幅已近4成，不得不做出調漲的決定。

為感謝消費者長期支持，12月28日起至2月7日期間，現行指定飲品+1元即獲茶葉蛋活動將持續舉辦；同時，全家將於App「隨買跨店取」推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠予消費者。

針對全家現煮蛋漲價消息，7-ELEVEN表示目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求；萊爾富則表示目前雞蛋成本逐年上漲，內部亦會觀察蛋價趨勢並研議價格中。