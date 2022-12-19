快訊

出席台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己「下一個目標」

撐不住...全家茶葉蛋宣布調漲 一顆漲至13元、麻辣蛋20元

撐不住了！全家宣布調漲現煮蛋價 茶葉蛋13元 鼎王麻辣蛋也漲價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家率先宣布自12月28日起，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。圖／全家便利商店提供
全家率先宣布自12月28日起，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。圖／全家便利商店提供

萬物皆漲，連超商銅板價小確幸「茶葉蛋」也面臨漲價潮！面對雞蛋成本逐年上漲，全家率先開出第一槍，宣布自12月28日起，現煮蛋品項茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售之鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

全家表示，面對雞蛋成本逐年上漲，全家長期致力穩定現煮蛋價格與良好品質，自104年以來皆未進行調價，持續堅持選用安心溯源管理的優質洗選蛋，每年固定進行檢驗，針對雞蛋來源、品質與規格皆嚴格把關，然而，近年蛋價平均漲幅已近4成，不得不做出調漲的決定。

為感謝消費者長期支持，12月28日起至2月7日期間，現行指定飲品+1元即獲茶葉蛋活動將持續舉辦；同時，全家將於App「隨買跨店取」推出茶葉蛋10顆100元、實體店鋪鼎王麻辣蛋特價2顆36元優惠予消費者。

針對全家現煮蛋漲價消息，7-ELEVEN表示目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求；萊爾富則表示目前雞蛋成本逐年上漲，內部亦會觀察蛋價趨勢並研議價格中。

茶葉蛋 雞蛋 漲價

延伸閱讀

收入兩倍蛋價卻比台低 陳吉仲千字喊冤：日本食材支出遠高於台灣

限量1萬箱！萊爾富推「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」

讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

【重磅快評】等魚長大的陳吉仲 那來本事管好蛋價？

相關新聞

全家茶葉蛋漲價了！ 一顆漲至13元、麻辣蛋20元

面對雞蛋成本逐年上漲，全家（5903）長期致力穩定現煮蛋價格與良好品質，自104年以來皆未進行調價；然而，近年蛋價平均漲...

全台最大lululemon門市進駐微風松高 提供全球最多女褲款選擇

在11月中旬，加拿大奢華運動品牌lululemon於台北東區成立首間台灣獨立店後，再度於競爭激烈的信義區打造全台最大據點，佔地約125坪，提供最完整的男、女裝與配件系列，讓消費者能完整感受，lululemon一直提倡的「熱汗生活」精神。更於開幕之際，串連在地社區文化，舉辦百人的「擁抱改變」活動，展現品牌將持續拓展意圖、深耕台灣的決心。

全家宣布調漲現煮蛋價 茶葉蛋13元 鼎王麻辣蛋也漲價

萬物皆漲，連超商銅板價小確幸「茶葉蛋」也面臨漲價潮！面對雞蛋成本逐年上漲，全家率先開出第一槍，宣布自12月28日起，現煮...

山下智久獻唱寶格麗 最強童顏廣末涼子與木村女兒同台

義大利精品寶格麗（BVLGARI）日前於日本東京的有明體育館舉辦第六屆的BVLGARI Avrora Awards頒獎典...

正宗慾望城市漸層亮片爆款！SJP X FENDI Baguette來了

「這不是個包包而已，這是個Baguette！（It's not a bag, it's a Baguette.）」90年...

全聯限時獨賣！桂冠酒釀芝麻湯圓組迎冬至熱熱吃

近日氣溫驟降，迎接冬至特別有氣氛，全聯福利中心自即日起至12月22日推出眾多應景湯圓，特別推薦全聯獨家「桂冠酒釀芝麻湯圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。