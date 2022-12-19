山下智久獻唱寶格麗 最強童顏廣末涼子與木村女兒同台

義大利精品寶格麗（BVLGARI）日前於日本東京的有明體育館舉辦第六屆的BVLGARI Avrora Awards頒獎典禮，獎項旨在表彰日本才華洋溢、貢獻卓越並且激勵許多人的優秀女性，更提倡性別平等、多樣性和包容性。此次頒獎典禮眾星雲集，出席名人包括寶格麗品牌大使木村光希（Kōki）、寶格麗品牌大使山下智久、資深女星廣末涼子以及名模森星等。廣末涼子初出道時曾與木村光希父親木村拓哉合演經典日劇《長假》，如今已經42歲的她與星二代同台依舊相當美麗耀眼。被粉絲暱稱「山P」的山下智久，在即將上檔的NETFLIX漫改夯劇《今際之國的闖關者》第二季中即將演出一個全裸角色，是近期網路熱議話題，他帶來精彩的現場演唱，日本時尚模特兒雙胞胎姐妹Ami& Aya擔任表演DJ，為現場炒熱氣氛。

該獎項發想自羅馬黎明女神Avrora ，希望每當為這些傑出女性慶祝時，就像是一個新的黎明、新的一天、新的啟發。寶格麗希望能經由這些才華橫溢女性們的故事，激勵更多人為自己的努力而感到自豪。寶格麗也將持續推廣兩性平權，日後也將於全球其他地區陸續舉辦這項鼓勵多元包容的頒獎活動。 寶格麗品牌大使山下智久出席2022 BVLGARI Avrora Awards日本頒獎典禮擔任表演嘉賓現場獻唱。圖／寶格麗提供 日本女演員廣末涼子出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供 日本名模森星出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供 寶格麗品牌大使Kōki配戴寶格麗Serpenti系列珠寶，出席2022 BVLGARI Avrora Awards日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供 2022 BVLGARI Avrora Awards頒獎典禮獲獎者大合照。圖／寶格麗提供