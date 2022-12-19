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山下智久獻唱寶格麗 最強童顏廣末涼子與木村女兒同台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使山下智久穿黑色西裝搭配寶格麗OCTO系列腕表，出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使山下智久穿黑色西裝搭配寶格麗OCTO系列腕表，出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供

義大利精品寶格麗（BVLGARI）日前於日本東京的有明體育館舉辦第六屆的BVLGARI Avrora Awards頒獎典禮，獎項旨在表彰日本才華洋溢、貢獻卓越並且激勵許多人的優秀女性，更提倡性別平等、多樣性和包容性。此次頒獎典禮眾星雲集，出席名人包括寶格麗品牌大使木村光希（Kōki）、寶格麗品牌大使山下智久、資深女星廣末涼子以及名模森星等。廣末涼子初出道時曾與木村光希父親木村拓哉合演經典日劇《長假》，如今已經42歲的她與星二代同台依舊相當美麗耀眼。被粉絲暱稱「山P」的山下智久，在即將上檔的NETFLIX漫改夯劇《今際之國的闖關者》第二季中即將演出一個全裸角色，是近期網路熱議話題，他帶來精彩的現場演唱，日本時尚模特兒雙胞胎姐妹Ami& Aya擔任表演DJ，為現場炒熱氣氛。

該獎項發想自羅馬黎明女神Avrora ，希望每當為這些傑出女性慶祝時，就像是一個新的黎明、新的一天、新的啟發。寶格麗希望能經由這些才華橫溢女性們的故事，激勵更多人為自己的努力而感到自豪。寶格麗也將持續推廣兩性平權，日後也將於全球其他地區陸續舉辦這項鼓勵多元包容的頒獎活動。

寶格麗品牌大使山下智久出席2022 BVLGARI Avrora Awards日本頒獎典禮擔任表演嘉賓現場獻唱。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使山下智久出席2022 BVLGARI Avrora Awards日本頒獎典禮擔任表演嘉賓現場獻唱。圖／寶格麗提供
日本女演員廣末涼子出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
日本女演員廣末涼子出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
日本名模森星出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
日本名模森星出席2022 BVLGARI AVRORA AWARDS日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使Kōki配戴寶格麗Serpenti系列珠寶，出席2022 BVLGARI Avrora Awards日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使Kōki配戴寶格麗Serpenti系列珠寶，出席2022 BVLGARI Avrora Awards日本頒獎典禮。圖／寶格麗提供
2022 BVLGARI Avrora Awards頒獎典禮獲獎者大合照。圖／寶格麗提供
2022 BVLGARI Avrora Awards頒獎典禮獲獎者大合照。圖／寶格麗提供

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