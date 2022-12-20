傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」睽違十年來台 下月開演
原定去年訪台的鋼琴獨奏界的傳奇人物之一－「波哥雷里奇」隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，也開始了自己的演出計畫，這讓百萬樂迷興奮不已，尤其是睽違十年終於要來台，讓台灣觀眾引頸期盼，是明年第一場鋼琴獨奏會，購票最低可享88折優惠。
天才音樂家「波哥雷里奇」過去總給人桀傲不群印象，邁入六十歲後，彷彿進入全新境界，愈顯深沉內斂，在疫情的趨緩下，明年大師也即將履行與台灣粉絲的約定，展開北高兩地的巡迴演出，帶來你曾未聽過的蕭邦。明年一月三號、四號北高兩地，波哥大師將帶來升F大調船歌OP.60、降A大調幻想波蘭舞曲OP.61等經典的作品登台，以細膩溫柔的琴聲再次擄獲樂迷們的心。
由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於二Ｏ二三年一月在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。最低優惠88折，購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。
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