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羅密歐與茱麗葉高雄加場 LEXUS車主享優先購票方案

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
LEXUS車主「尊榮優先購票」方案，可提前於12月19、20日兩天優先搶購，2,200元以上票區享88折優惠（單筆限購4張）。圖／聯合數位文創提供
LEXUS車主「尊榮優先購票」方案，可提前於12月19、20日兩天優先搶購，2,200元以上票區享88折優惠（單筆限購4張）。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》20周年紀念巡演掀搶購熱潮，主辦單位聯合數位文創宣布將於明年2月24日在高雄衛武營加場演出，該場次自12月21日中午正式啟售。同時推出LEXUS車主「尊榮優先購票」方案，可提前於12月19、20日兩天優先搶購，2,200元以上票區享88折優惠（單筆限購4張）。

《羅密歐與茱麗葉》20周年巡演，由「第一羅密歐」達米安．薩格（Damien Sargue）與「初代茱麗葉」希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）兩大原版卡司領銜，並首次進行台中、台北、高雄三地巡演，開賣至今已有多場次搶購一空。經聯合數位文創向演出方多次爭取，確定明年2月24日於高雄衛武營加開場次，以饕廣大劇迷。

和泰汽車代理豪華車品牌LEXUS長期支持引進國際大型藝文活動，2022年贊助經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，創該劇五度來台演出最高票房。2023年經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》再次獲得LEXUS支持，為觀眾帶來無與倫比的藝文饗宴，創造更多Experience Amazing的體驗。

為感謝LEXUS長期支持引進法文音樂劇，此次特別回饋LEXUS車主「尊榮優先購票」方案，可搶先於12月19、20日兩天透過udn售票網購票。詳細訂購方案請參考 udn售票網

本次活動感謝共同贊助LEXUS鼎力相助、指定運輸長榮海運及指定航空長榮航空，持續支持國內藝文活動。購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688。

※LEXUS車主優先購票專區 (僅限LEXUS聯名信用卡購票)

時間：2022/12/19 (一) 12PM – 2022/12/20 (二) 24PM

方案：將開放$2,200以上票區供LEXUS車友專享購票，需輸入LEXUS聯名信用卡卡號前8碼驗證，並使用該信用卡刷卡結帳即可享有88折優惠。每卡限購四張，數量有限，售完為止。

音樂劇 信用 車主

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