正宗慾望城市漸層亮片爆款！SJP X FENDI Baguette來了

「這不是個包包而已,這是個Baguette!(It's not a bag, it's a Baguette.)」90年代風靡全球的時尚影集《慾望城市》(Sex and the City)女主角凱莉這一句台詞,完美表現出FENDI的Baguette包當年有多紅透半邊天。在Baguette包歡慶25週年之際,創造出這款經典的FENDI配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi,攜手飾演凱莉的美國女星莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker),推出25週年的Capsule限定系列,包身裝飾漸層亮片刺繡,共提供紫色、芥末綠色、嫩粉色及柔和的綠松石藍色4色,隨附特殊包裝禮盒,盒身外有莎拉潔西卡派克的簽名,盒身內加上「It's not a bag, it's a Baguette.」這句經典台詞,深具紀念意義。

Sarah Jessica Parker x FENDI Baguette包款Capsule限定系列於2022年9月9日在紐約舉行之Baguette包款25週年紀念大秀上首次亮相的,結合經典形象與當代創意。4色包採用Tie-Dye特殊亮片刺繡技術繡上亮片,以手工為包身上特定部位的刺繡亮片染上不同顏色,因此每只包皆擁有獨一無二的特殊漸層色彩圖案。

包包搭配4款可互換的磁性FF字樣包扣,能隨心情和品味變換不同包扣,讓整體造型顯得更為生動活潑。四款可互換的FF字樣Baguette包扣,包括一款在外緣採用球面雕刻、塗上與包身相配的素色包扣,一款為在外緣密鑲鋯石的閃亮包扣,以及一款在內緣勾勒出FF字樣的包扣,最後一款則是由石膏製作出猶如大理石外觀、在內緣勾勒出FF字樣的包扣,與包身顏色相互呼應。