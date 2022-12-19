正宗慾望城市漸層亮片爆款！SJP X FENDI Baguette來了

「這不是個包包而已，這是個Baguette！（It's not a bag, it's a Baguette.）」90年代風靡全球的時尚影集《慾望城市》（Sex and the City）女主角凱莉這一句台詞，完美表現出FENDI的Baguette包當年有多紅透半邊天。在Baguette包歡慶25週年之際，創造出這款經典的FENDI配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi，攜手飾演凱莉的美國女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker），推出25週年的Capsule限定系列，包身裝飾漸層亮片刺繡，共提供紫色、芥末綠色、嫩粉色及柔和的綠松石藍色4色，隨附特殊包裝禮盒，盒身外有莎拉潔西卡派克的簽名，盒身內加上「It's not a bag, it's a Baguette.」這句經典台詞，深具紀念意義。

Sarah Jessica Parker x FENDI Baguette包款Capsule限定系列於2022年9月9日在紐約舉行之Baguette包款25週年紀念大秀上首次亮相的，結合經典形象與當代創意。4色包採用Tie-Dye特殊亮片刺繡技術繡上亮片，以手工為包身上特定部位的刺繡亮片染上不同顏色，因此每只包皆擁有獨一無二的特殊漸層色彩圖案。

包包搭配4款可互換的磁性FF字樣包扣，能隨心情和品味變換不同包扣，讓整體造型顯得更為生動活潑。四款可互換的FF字樣Baguette包扣，包括一款在外緣採用球面雕刻、塗上與包身相配的素色包扣，一款為在外緣密鑲鋯石的閃亮包扣，以及一款在內緣勾勒出FF字樣的包扣，最後一款則是由石膏製作出猶如大理石外觀、在內緣勾勒出FF字樣的包扣，與包身顏色相互呼應。