跨界創新720 x Life n Soul ME 音樂太陽眼鏡 給你全新視聽體驗
藍牙耳機及太陽眼鏡是現代人出門必備的配件，720 x Life n Soul ME 音樂太陽眼鏡，讓光學與音樂跨界結合，帶給你全新的視聽體驗！開放式的聆聽設計，像是耳邊的環繞音響，同時滿足享受音樂又能掌握外界訊息。鏡片採用720HiColor™增豔鏡片，有效強化視覺對比，讓視野更清晰且立體分明，還能同時抗ＵＶ、抗藍光，給雙眼最完善的保護。
沉浸在音樂中突然有來電，不用再急忙找手機，鏡腳的觸控式操作可以一鍵接聽，還能直覺的調整音量、喚醒語音助理。鏡腳搭載環境降噪處理的麥克風，保持通話清晰不受雜訊干擾；揚聲器採用高解析單體及音腔設計，提供三頻均衡好音質，還有６小時強勁續航力，無論是通勤、戶外活動都讓你音樂不間斷！
720 x Life n Soul ME 音樂太陽眼鏡，由美國高音質音訊品牌Life n Soul及專業光學眼鏡品牌720 armour聯名，並由 有.設計 團隊引進，於12/20(二)在嘖嘖平台進行募資，喜歡音樂太陽眼鏡帶來的全新視聽體驗，不要錯過這次超早鳥62折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團及嘖嘖平台查詢
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