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Stayreal十五周年跨界PALLADIUM 五月天阿信帥氣演繹限量戰靴

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Stayreal迎來15周年，以PLAN A專屬系列為靈感發想，跨界PALLADIUM，打造限量聯名戰鬥靴，阿信更是親自上陣帥氣詮釋，引發熱烈討論。圖／Stayreal提供
Stayreal迎來15周年，以PLAN A專屬系列為靈感發想，跨界PALLADIUM，打造限量聯名戰鬥靴，阿信更是親自上陣帥氣詮釋，引發熱烈討論。圖／Stayreal提供

由「五月天」阿信與藝術家不二良共同成立的流行品牌Stayreal迎來15周年，以PLAN A專屬系列為靈感發想，於是跨界慶祝75歲的PALLADIUM，打造限量聯名戰鬥靴，阿信更是親自上陣帥氣詮釋，引發熱烈討論。

繼與法國傭兵團合作，打造出「正統軍靴」後，PALLADIUM此次與Stayreal聯名的限量戰鬥靴，以經典10孔Pampa Tactical靴型為基礎，加入亮橘色的撞色布標，並在鞋款多處設計上運用PLAN A系列高識別度的A字Logo與信念標語 「NOTHING'S GONNA CHANGE MY WORLD」，呼應五月天阿信期待從音樂初心為起點，大膽展現無畏自我態度。不僅如此，鞋側上的拉鍊固定扣設計，穿上後行走更加穩固且方便穿脫；鞋身裝飾PALLADIUM鑽石型標誌與PLAN A SERIES字樣，象徵雙品牌聯名。

PALLADIUM此次與Stayreal聯名的限量戰鬥靴，以經典10孔Pampa Tactical靴型為基礎，大膽展現無畏自我態度。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM此次與Stayreal聯名的限量戰鬥靴，以經典10孔Pampa Tactical靴型為基礎，大膽展現無畏自我態度。圖／PALLADIUM提供

這季，Dr. Martens因應跨年、耶誕節聚會需求，在設計上加入亮皮與螢光色等重點元素推出DISTRESSED PATENT PACK與HOLIDAY JADON II STAR系列鞋履。像是DISTRESSED PATENT PACK就提供了1461三孔鞋及Sinclair八孔叢林拉鍊靴，兩款均採用1.85吋高的Quad Retro鞋底，最大的特點為鞋面帶有亮面光澤的磨損裂紋。而HOLIDAY JADON II STAR則以全黑色 Jadon鞋型為基調，再以粉色、硫黄色置換全鞋的縫線，經典手寫體AirWair鞋後標與鞋墊也採用同色；不僅如此，後跟裁片與鞋舌處均加入亮色滾邊處理，給人華麗的Y2K風格印象，並帶出節慶氛圍。

PALLADIUM x STAYREAL聯名戰鬥靴4,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM x STAYREAL聯名戰鬥靴4,680元。圖／PALLADIUM提供

Dr. Martens DISTRESSED PATENT PACK系列1461三孔鞋7,880元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens DISTRESSED PATENT PACK系列1461三孔鞋7,880元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens HOLIDAY JADON II STAR系列Jadon靴9,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens HOLIDAY JADON II STAR系列Jadon靴9,280元。圖／Dr. Martens提供

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