只有4天！達美樂「8款大披薩」限時199元

聖誕節即將登場，民眾也紛紛迎來派對相聚時光。連鎖披薩「達美樂」限時4天推出「大披薩199元」的限時外帶優惠；「捲捲人生」則是購買新品加送「草莓大福」1盒，都能讓親友聚餐的場合增添精彩。

達美樂自12月19日至12月22日期間，全台181間門市同步推出「外帶大披薩199元」的限時優惠活動，共計有夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷等8種口味可供選擇。（換購加價系列餅皮或額外加配料、起司需另付費）