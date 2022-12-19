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只有4天！達美樂「8款大披薩」限時199元
聖誕節即將登場，民眾也紛紛迎來派對相聚時光。連鎖披薩「達美樂」限時4天推出「大披薩199元」的限時外帶優惠；「捲捲人生」則是購買新品加送「草莓大福」1盒，都能讓親友聚餐的場合增添精彩。
達美樂自12月19日至12月22日期間，全台181間門市同步推出「外帶大披薩199元」的限時優惠活動，共計有夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷等8種口味可供選擇。（換購加價系列餅皮或額外加配料、起司需另付費）
同樣是在聖誕節前夕推出限時優惠，特色肉桂捲「捲捲人生」本季推出「黑巧OREO草莓奶油捲」、「白巧草莓天使奶油捲」與「蘋果卡士達奶油捲」等3款新品，售價109～129元。至12月23日前，購買任4顆包含新品在內的奶油捲與肉桂捲，就可贈送價值150元的「草莓大福3入」1盒，每日數量有限，送完為止。
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