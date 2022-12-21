經典與現代融合！日本植鞣FOLIO2.0短夾升級回歸 收納超乎想像

日本募資屢創千萬佳績，經典植鞣皮夾Tidy同源品牌Folio短夾升級回歸，再現流行獨到品味，皮革保有時尚老化特色外，每一件短夾擁有獨一無二紋理，雖然是量產商品但能讓使用者根據與皮革相處的默契，辨別出自身短夾，設計團隊也順應現代消費習慣，將皮夾再次輕巧輕量化，長度僅有10.5cm寬8.5cm相較前一代縮小1.5cm，以便男士隨手放入口袋，女性隨心收入小包包中，其設計還兼具了靠卡感應與RFID防盜功能，靈敏感應保護個資，方便又安全。

圖/有你共創 提供

還在糾結出門該帶哪張卡片?有過結帳時被皮夾拉鍊卡住的尷尬情境嗎?FOLIO2.0短夾擁有高達16層收納夾層，其中含6層卡夾6個收納空間，鈔票與零錢夾層各2處，這樣的設計能有效分類集點卡、發票、收據、車票……等等，值得一提的是，為了抑制短夾的鼓脹，將零錢夾分層，提高整體的易用與美觀程度； FOLIO2.0短夾使用更不受風格限制，還有六種顏色可選擇，不論是日系清新風、街頭潮流風、日常上班族，通通都能完美吻；短夾採用日本YKK拉鍊，使開關更順暢。

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FOLIO2.0植鞣短夾，由 有.設計 團隊引進，於12/21(三)在嘖嘖平台進行募資，喜愛皮革質感及偏好攜帶便利的朋友，趕緊把握現在超早鳥51折的募資優惠，詳細商品資訊請見