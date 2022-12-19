台灣買不到！日台觀光列車聯名紀念西武線一日券開賣

西武鐵道株式會社(西武鐵道)和台灣鐵路管理局(台鐵局)2015年3月簽署「姐妹鐵道協議」，陸續進行台日旅遊促進交流。西武鐵道在2022年12月17日（星期六）起在日本池袋站、西武池袋旅遊服務中心、西武新宿站和所澤站販售「西武鐵道×台灣鐵路管理局日台觀光列車聯名紀念西武線一日券」。

台鐵局表示，西武鐵道以台鐵局所營運的「鳴日廚房」觀光列車與西武鐵道所運營的「西武旅行餐廳『52席的至福』」為主題設計了聯名乘車券；乘車券共有兩種設計（包含兩種車票樣式及專屬封套）。

台鐵局說，民眾可以透過兩款乘車券欣賞、比較兩台觀光列車的內外裝等異同，更可以利用這張乘車券前往西武線沿線觀光。期盼透過這次的乘車券喚起民眾對觀光列車的興趣，並促進民眾在台灣旅行時搭乘「鳴日廚房」觀光列車；前往日本旅行時搭乘「52席的至福」的意願。

「西武鐵道×台灣鐵路管理局 日台觀光列車聯名紀念 西武線一日券」2022年12月17日（六）至2023年3月31日（五）販售，販賣地點包括日本東京池袋站1樓／地下站務員櫃台；西武池袋旅客服務中心（8:00~12:00／13:00~15:00）；西武新宿站特急券窗口，以及所澤站站務員櫃台。