嚴選六間台北跨年煙火餐廳！101煙火、無敵夜景盡收眼底
不想要頂著寒風刺骨人擠人跨年，找間擁有無敵美景又有美食相伴的餐廳準沒錯！
松高路18號6樓
以義大利語「蝴蝶」命名，座落於信義區的寒舍艾麗酒店，擁有戶外空中花園，能飽覽台北101絕佳視野。不僅餐點精緻美味之外，用餐氣氛也超級棒！（MENU美食誌Rainie倩提供）
莫爾頓牛排館 Morton's The Steakhouse微風信義
忠孝東路五段68號45樓
坐落台北微風信義45樓的莫爾頓牛排館，餐廳空間規劃上為長型設計，所有座位都面向台北101窗邊景觀，無礙的視野搭配美食，絕對是凌駕高空的視味覺雙饗宴！（MENU美食誌Chan提供）
松智路17號46樓
全台最高的印度料理，曾獲得米其林必比登推薦！Saffron46分有用餐區及Saffron46 bar，是全亞洲50大酒吧，調酒非常有水準。
（MENU美食誌伊伊提供）
松智路17號47樓
以食材與料理技巧展現視覺與感官饗宴，融合傳統與創新，詮釋出台灣風味的法式料理。每天供應四個時段的餐點，特別推薦下午茶。（MENU美食誌美食吃起來😉提供）
松仁路100號47樓
餐廳名稱取自日本47個都道府縣，融合燒肉、和牛壽司、懷石三大料理，以四季為名、當季食蔬入菜，並全程提供專人定烤式服務。（MENU美食誌魚魚小遊食提供）
松壽路9號4樓
採用台南龍眼木燻烤和百萬烤爐，完美演繹原木燒烤。戶外空間擁有絕佳視野，將台北景致一覽無遺，視覺、嗅覺與味覺都有美好體驗。（MENU美食誌Judy吃不飽提供）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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