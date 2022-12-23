快訊

不忍了！88會館案延燒…郭哲敏被爆捲入超跑詐騙案 今發聲明喊告媒體

蔡英文論文案開庭拍桌痛罵法官「混蛋」 台北地院要告彭文正律師

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴選六間台北跨年煙火餐廳！101煙火、無敵夜景盡收眼底

聯合新聞網／ MENU美食誌

不想要頂著寒風刺骨人擠人跨年，找間擁有無敵美景又有美食相伴的餐廳準沒錯！

寒舍艾麗酒店 La Farfalla 義式餐廳

松高路18號6樓

以義大利語「蝴蝶」命名，座落於信義區的寒舍艾麗酒店，擁有戶外空中花園，能飽覽台北101絕佳視野。不僅餐點精緻美味之外，用餐氣氛也超級棒！（MENU美食誌Rainie倩提供）

莫爾頓牛排館 Morton's The Steakhouse微風信義

忠孝東路五段68號45樓

坐落台北微風信義45樓的莫爾頓牛排館，餐廳空間規劃上為長型設計，所有座位都面向台北101窗邊景觀，無礙的視野搭配美食，絕對是凌駕高空的視味覺雙饗宴！（MENU美食誌Chan提供）

Saffron 46

松智路17號46樓

全台最高的印度料理，曾獲得米其林必比登推薦！Saffron46分有用餐區及Saffron46 bar，是全亞洲50大酒吧，調酒非常有水準。

（MENU美食誌伊伊提供）

MiraWan

松智路17號47樓

以食材與料理技巧展現視覺與感官饗宴，融合傳統與創新，詮釋出台灣風味的法式料理。每天供應四個時段的餐點，特別推薦下午茶。（MENU美食誌美食吃起來😉提供）

和牛47 Wagyu微風南山

松仁路100號47樓

餐廳名稱取自日本47個都道府縣，融合燒肉、和牛壽司、懷石三大料理，以四季為名、當季食蔬入菜，並全程提供專人定烤式服務。（MENU美食誌魚魚小遊食提供）

Wildwood Live Fire Cuisine

松壽路9號4樓

採用台南龍眼木燻烤和百萬烤爐，完美演繹原木燒烤。戶外空間擁有絕佳視野，將台北景致一覽無遺，視覺、嗅覺與味覺都有美好體驗。（MENU美食誌Judy吃不飽提供）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 餐廳 微風南山

延伸閱讀

捕獲第一代美食師奶殺手陳鴻 男星驚呼：怎麼保養的

許光漢煙火下獻深吻 「想見你」電影版曝首支75秒預告

2023跨年煙火 劍湖山摩天輪煙火時長13分14秒璀璨登場

嘉市夜景亮點昇億耶誕主題燈點亮 展現南華大學跨域產學能量

相關新聞

癌症病友趕製90隻手工無尾熊娃娃 陪伴病童過耶誕

耶誕節倒數，台中慈濟醫院兒科病房今早傳出兒童歡笑聲，本身也是癌症病友的工藝達人吳老師，手工趕製90隻無尾熊娃娃，其中15...

嚴選六間台北跨年煙火餐廳！101煙火、無敵夜景盡收眼底

不想要頂著寒風刺骨人擠人跨年，找間擁有無敵美景又有美食相伴的餐廳準沒錯！

歡慶聖誕限時3天！7-ELEVEN門市「精品美式咖啡、特大杯美式咖啡」買1送1

歡慶聖誕佳節，7-ELEVEN CITY系列暖飲陪伴大家在寒冬中溫暖過節，門市即日起至12月25日限時3天推出一系列優惠...

Saint Laurent釋2022冬季形像加碼2023春季單品搶先看

Saint Laurent今日正式釋出2022秋冬形象視覺，以及2023春夏單品。2022冬季形象廣告，是由Anthon...

全球獨家售完絕版！卡滋「蠟筆小新爆米花造型桶」上市

蠟筆小新鐵粉注意，最強萌主即將登場。卡滋爆米花於2022年年終推出「蠟筆小新爆米花造型桶」，超萌偵探服裝造型為台灣獨家限...

奇美家電首款OLED顯示器美型亮相 65吋7萬有找搶攻市場

近年在疫情催化下，民眾對影音娛樂享受的需求越來越強烈，讓國產品牌CHIMEI奇美家電也宣布推出品牌第一台OLED顯示器，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。