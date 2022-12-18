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疫後社交活絡 商場強化體驗來客停留時間增加了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
疫後實體社交復甦，百貨商場強化娛樂體驗設施，創造來客停留時間再增長。圖／業者提供
疫後實體社交復甦，百貨商場強化娛樂體驗設施，創造來客停留時間再增長。圖／業者提供

疫後實體社交復甦，隨著耶誕跨年季即將到來，許多人年底社交生活更顯活絡，12月Global Mall環球購物中心共計導入近10家餐飲、家電、運動體驗新櫃，包含神戶果実、開飯川食堂、全國電子、MONEY JUMP親子餐廳、Let's play桌球聯盟、Boulder Space圓石空間攀岩場等百貨或商圈獨家新櫃。

以娛樂體驗為特色的Global Mall桃園A19，繼全台百貨最大攀岩館、全台百貨首家專業滑雪場及兒童足球俱樂部陸續進駐，創造來客停留時間增長至3小時、會員客單價較其他環球分店超過30%。即將又在12月底將引進百貨首家「Let's play桌球聯盟」，以互動科技打造桌球檯，讓打桌球更為好玩且易上手。

隨著桃園A19四大體驗運動到位，加上鄰近的樂天桃園棒球場，為提供在地居民一站式生活服務，自11月底起也接續引進多家餐飲、家電新櫃，包括已開幕的「開飯川食堂」、「日出茶太」，12月底前還有「全國電子」桃園百貨首店登場。

另外，Global Mall新左營車站下半年陸續啟動改裝，繼4樓引進「Le Phare共享空間」，12月鎖定親子客群，3樓將導入兩大百貨獨家新櫃，包括從北市內湖起家、在親子界受歡迎的「MONEY JUMP親子餐廳」，而高雄在地熱門的「Boulder Space圓石空間攀岩場」也首度進軍百貨，設置上攀牆、多角度抱石牆面，兩家新櫃預計於12月中下旬開幕。

以滿滿新鮮水果蛋糕著名的 「神戶果実」新北獨家店近期於Global Mall新北中和1樓開幕，每日提供超過十款水果蛋糕，除了高人氣的水果捲、神戶卡士達，更帶來了「冬季限定草莓鮮奶油蛋糕」與應景「聖誕草莓鮮奶油蛋糕」。

宏匯廣場耶誕季推出「HANSA極地動物裝置展」即日起至2023年2月5日展出，同時還有新北獨家快閃店HANSA期間限定店駐1樓咖啡廊站口。12月新櫃包括專營國際精品代理複合式品牌「美之心」。7樓人氣輕食有「酥寶盒奶酥醬」、「細胞跳跳」純黑巧克力、「鄉間座」千層蛋糕、「蛋白工坊」手工蛋白捲甜蜜登場。全台獨家位於8樓的Live house「Zepp New Taipei」場館，也因疫後演唱會、見面會恢復，再見活絡。

Global Mall新北中和進駐「神戶果実」為新北獨家店。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和進駐「神戶果実」為新北獨家店。圖／Global Mall提供
「Boulder Space圓石空間攀岩場」首度進軍百貨，12月中進駐Global Mall新左營車站。圖／Global Mall提供
「Boulder Space圓石空間攀岩場」首度進軍百貨，12月中進駐Global Mall新左營車站。圖／Global Mall提供
宏匯廣場位於8樓的Live house「Zepp New Taipei」場館，因疫後演唱會、見面會恢復，再見活絡。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場位於8樓的Live house「Zepp New Taipei」場館，因疫後演唱會、見面會恢復，再見活絡。圖／宏匯廣場提供
專營國際精品代理複合式品牌「美之心」進駐宏匯廣場1樓。圖／宏匯廣場提供
專營國際精品代理複合式品牌「美之心」進駐宏匯廣場1樓。圖／宏匯廣場提供
Global Mall桃園A19主打運動體驗經濟，12月底將引進百貨首家「Let's play桌球聯盟」，以互動科技打造桌球檯。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19主打運動體驗經濟，12月底將引進百貨首家「Let's play桌球聯盟」，以互動科技打造桌球檯。圖／Global Mall提供

親子 餐廳 環球購物中心 演唱會

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