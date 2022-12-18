疫後社交活絡 商場強化體驗來客停留時間增加了

疫後實體社交復甦，隨著耶誕跨年季即將到來，許多人年底社交生活更顯活絡，12月Global Mall環球購物中心共計導入近10家餐飲、家電、運動體驗新櫃，包含神戶果実、開飯川食堂、全國電子、MONEY JUMP親子餐廳、Let's play桌球聯盟、Boulder Space圓石空間攀岩場等百貨或商圈獨家新櫃。

以娛樂體驗為特色的Global Mall桃園A19，繼全台百貨最大攀岩館、全台百貨首家專業滑雪場及兒童足球俱樂部陸續進駐，創造來客停留時間增長至3小時、會員客單價較其他環球分店超過30%。即將又在12月底將引進百貨首家「Let's play桌球聯盟」，以互動科技打造桌球檯，讓打桌球更為好玩且易上手。

隨著桃園A19四大體驗運動到位，加上鄰近的樂天桃園棒球場，為提供在地居民一站式生活服務，自11月底起也接續引進多家餐飲、家電新櫃，包括已開幕的「開飯川食堂」、「日出茶太」，12月底前還有「全國電子」桃園百貨首店登場。

另外，Global Mall新左營車站下半年陸續啟動改裝，繼4樓引進「Le Phare共享空間」，12月鎖定親子客群，3樓將導入兩大百貨獨家新櫃，包括從北市內湖起家、在親子界受歡迎的「MONEY JUMP親子餐廳」，而高雄在地熱門的「Boulder Space圓石空間攀岩場」也首度進軍百貨，設置上攀牆、多角度抱石牆面，兩家新櫃預計於12月中下旬開幕。

以滿滿新鮮水果蛋糕著名的 「神戶果実」新北獨家店近期於Global Mall新北中和1樓開幕，每日提供超過十款水果蛋糕，除了高人氣的水果捲、神戶卡士達，更帶來了「冬季限定草莓鮮奶油蛋糕」與應景「聖誕草莓鮮奶油蛋糕」。