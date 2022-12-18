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連續6天！買指定耶誕商品 送星巴克「買一送一」券

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於12月19日至24日期間，購買指定耶誕商品乙件，即可獲得兩杯相同容量／風味／冰熱一致的太妃核果風味系列飲料好友分享優惠券小白單乙張。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於12月19日至24日期間，購買指定耶誕商品乙件，即可獲得兩杯相同容量／風味／冰熱一致的太妃核果風味系列飲料好友分享優惠券小白單乙張。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

星巴克本月除了推出即將在12月28日截止的「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動，透過耶誕數位體驗遊戲，提供參與者專屬優惠；自12月19日起至12月24日止連續6天，更加碼「Last Call For Xmas Gifts耶誕好禮商品推廣活動」，活動期間凡購買指定耶誕商品乙件，即可獲得兩杯相同容量／風味／冰熱一致的太妃核果風味系列飲料好友分享優惠券小白單乙張，購買兩個商品，即贈送兩張好友分享券，以此類推。此優惠兌換期間為12月19日當天至12月30日為止。

本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動品項為現貨為準。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。活動詳情請依星巴克網站公告為準。

星巴克

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