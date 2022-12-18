聽新聞
test
0:00 / 0:00
連續6天！買指定耶誕商品 送星巴克「買一送一」券
星巴克本月除了推出即將在12月28日截止的「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動，透過耶誕數位體驗遊戲，提供參與者專屬優惠；自12月19日起至12月24日止連續6天，更加碼「Last Call For Xmas Gifts耶誕好禮商品推廣活動」，活動期間凡購買指定耶誕商品乙件，即可獲得兩杯相同容量／風味／冰熱一致的太妃核果風味系列飲料好友分享優惠券小白單乙張，購買兩個商品，即贈送兩張好友分享券，以此類推。此優惠兌換期間為12月19日當天至12月30日為止。
本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動品項為現貨為準。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。活動詳情請依星巴克網站公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言