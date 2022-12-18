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烤鰻火鍋、鰻魚和牛重！小倉屋插旗大直 奢華新品上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
小倉屋「極上鰻牛重」，大直店限定，每份980元。圖／小倉屋提供
小倉屋「極上鰻牛重」，大直店限定，每份980元。圖／小倉屋提供

自2017年登台、主打鰻魚料理的「小倉屋」，今年年末之際正式插旗春大直，開設小倉屋大直店。兩間門市也各自推出「小艙屋壽喜燒」、「極上鰻牛重」、「白燒鰻海鮮涮涮鍋」等不同的限定料理，讓民眾可以感受到不同的風味變化，享受鰻魚美味的更多可能性。

座落於台北捷運國父紀念館站商圈的小倉屋，源自日本北九州百年的鰻魚名店「田舍庵」，乃是品牌首度跨足海外的第一站。店內承襲田舍庵的烤鰻技法，以關西流派的手法，將新鮮鰻魚從魚腹剖面，並以長鐵籤串燒烤，呈現鰻魚皮酥肉嫩的口感。至於全新開幕的小倉屋大直店位於春大直內，以「鰻料小食堂」的概念，規劃12席座位。除了同樣提供招牌的鰻魚丼、鰻魚御便當之外，還有提供多款熟食料理、冷凍蒲燒鰻可供外帶。

餐點部份，兩間門市也各自推出不同的特色料理。光復本店所推出「小倉屋壽喜燒」，湯底即是以小倉屋烤鰻醬汁為基礎進行變化，當中包含丸莊醬油的手工黑豆醬油、純釀豆麥醬油，還有日本總店的獨家配方，讓壽喜燒的風味與烤鰻也能相互連結。同時選用日式壽喜燒淺盤，還有美國牛小排、當令時蔬菜盤，雙人價1,380元，每日限量供應。

大直店所推出的「極上鰻牛重」，選用火烤鰻魚、日本近江和牛作為主角，並且再搭配鮭魚卵與魚子醬，交織成華麗的海陸饗宴，同時可以沾裹草本蛋生機蛋品嚐，更添溫潤滑順的風味，每套980元。同時還有搭配鰻漬黃瓜、柚子明太子、鰻肝燒、黑糖蕨餅的「極上鰻牛重御膳」，每套1,380元。

除此之外，小倉屋大直店也首次將白燒鰻入饌，推出「白燒鰻海鮮涮涮鍋」。以昆布高湯為基底，搭配6切白燒鰻、龍蝦、白蝦、松葉蟹腳、鮑魚、日本岡山牡蠣等海味食材與蔬菜盤。其中關鍵的「白燒鰻魚」，可以入鍋輕涮數秒後入口，感受烤鰻吸附湯汁後的細緻軟嫩口感，每套雙人價2,560元。加價700元，可升級鍋物鰻丼特選套餐，包括有2碗3切鰻魚丼飯、明太子與鰻肝燒各2份。

小倉屋壽喜燒，每份1,380元，光復本店限定。圖／小倉屋提供
小倉屋壽喜燒，每份1,380元，光復本店限定。圖／小倉屋提供
小倉屋「白燒鰻海鮮涮涮鍋」，大直店限定，每份2,560元。圖／小倉屋提供
小倉屋「白燒鰻海鮮涮涮鍋」，大直店限定，每份2,560元。圖／小倉屋提供

鰻魚 日本 便當

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