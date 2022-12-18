烤鰻火鍋、鰻魚和牛重！小倉屋插旗大直　奢華新品上桌

自2017年登台、主打鰻魚料理的「小倉屋」，今年年末之際正式插旗春大直，開設小倉屋大直店。兩間門市也各自推出「小艙屋壽喜燒」、「極上鰻牛重」、「白燒鰻海鮮涮涮鍋」等不同的限定料理，讓民眾可以感受到不同的風味變化，享受鰻魚美味的更多可能性。

座落於台北捷運國父紀念館站商圈的小倉屋，源自日本北九州百年的鰻魚名店「田舍庵」，乃是品牌首度跨足海外的第一站。店內承襲田舍庵的烤鰻技法，以關西流派的手法，將新鮮鰻魚從魚腹剖面，並以長鐵籤串燒烤，呈現鰻魚皮酥肉嫩的口感。至於全新開幕的小倉屋大直店位於春大直內，以「鰻料小食堂」的概念，規劃12席座位。除了同樣提供招牌的鰻魚丼、鰻魚御便當之外，還有提供多款熟食料理、冷凍蒲燒鰻可供外帶。

餐點部份，兩間門市也各自推出不同的特色料理。光復本店所推出「小倉屋壽喜燒」，湯底即是以小倉屋烤鰻醬汁為基礎進行變化，當中包含丸莊醬油的手工黑豆醬油、純釀豆麥醬油，還有日本總店的獨家配方，讓壽喜燒的風味與烤鰻也能相互連結。同時選用日式壽喜燒淺盤，還有美國牛小排、當令時蔬菜盤，雙人價1,380元，每日限量供應。

大直店所推出的「極上鰻牛重」，選用火烤鰻魚、日本近江和牛作為主角，並且再搭配鮭魚卵與魚子醬，交織成華麗的海陸饗宴，同時可以沾裹草本蛋生機蛋品嚐，更添溫潤滑順的風味，每套980元。同時還有搭配鰻漬黃瓜、柚子明太子、鰻肝燒、黑糖蕨餅的「極上鰻牛重御膳」，每套1,380元。