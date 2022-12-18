台灣人最愛的蘋果「青森蘋果祭」遠百竹北香甜登場

正逢年節送禮旺季，其中，美味香甜象徵圓滿平安的蘋果尤其討喜，當中，以蘋果為名物的日本青森蘋果，更是台灣人送禮的心頭好。

日本蘋果最大產地青森縣知事三村申吾偕同一般社團法人青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人特別來到台灣，與遠東百貨攜手舉辦「青森蘋果祭」，即日起到明年農曆年帶來最高品質特選青森蘋果給台灣的消費者。

首站選在新竹，日前在在遠百竹北店7樓會場盛大舉行起跑活動。並由10月獲得新竹市學生舞蹈比賽第一名的舊社國小的舞蹈校隊精心準備的日本版「熱愛105°C的青森縣」活力四射揭開序幕。今年新選出的第20屆青森蘋果小姐第一次來到台灣，也以練習許久的中文介紹青森蘋果的特色，並和現場民眾進行青森蘋果小知識的有獎問答，答對者馬上可獲得一顆青森蘋果，現場氣氛熱絡。

最後由遠東百貨總經理徐雪芳、青森縣知事三村申吾、青森蘋果對策協議會會長加川雅人一同在蘋果樹下摘下蘋果，象徵遠百和青森縣會齊心獻上最新鮮美味的青森蘋果。

身穿蘋果裝的三村申吾表示，日本蘋果一半以上來自青森縣，是日本第一的產地，而台灣是青森蘋果最大的出口地，深受台灣朋友的支持與喜愛。接下來是最受歡迎的富士蘋果的季節，又大又紅的蘋果最適合年節送禮。加川雅人說蘋果不只美味，更有助健康與美麗，不論男女老幼都非常推薦享用。