快過年了 遠雄廣場年菜特輯預購 1次吃到8家特色菜餚

農曆春節再過約1個月就來到，不少民眾開始張羅年菜，也有人到飯店圍爐，或外帶年菜享用。新北市汐止遠雄廣場網羅館內各家異國餐廳，推出年菜特輯，一次就能吃到8家特色菜餚。

遠雄廣場表示，今年除夕來得早，館內餐廳圍爐預訂即將客滿，不少人轉而選購外帶年菜在家享用。今年的年菜有別以往整套配好的組合，增加「單品」選擇，包含限量合作年菜單品「黃景龍X儂來餐廳」多道經典招牌佳餚。

近40年台菜老店儂來餐廳接班人黃景龍，今年推出的冷凍年菜，在遠雄廣場首度販售。「富貴金鯧香芋炊粉」特選金鯧魚酥炸定型，加入清甜大白菜、新竹炊粉、大甲芋頭、魚丸，另起油鍋炒香配料，再加入高湯調味烹煮，口感層次豐富。

「台式吮指醬燒豬肋排」與嘟嘟家蜂蜜合作研發，嚴選高品質豬肋排，加上特調的蜂蜜照燒醬，以低溫慢烤5小時，保持肉的鮮嫩多汁，令人吮指回味。

泰式美味「瓦城」的外帶年菜套餐，今年首度推出年菜限定新菜「黃金芝麻酥蝦餅」，滿溢的芝麻香氣與包裹鮮Q蝦泥的豐富口感，讓人越吃越涮嘴。火紅酸辣湯頭搭配豐富海鮮的「鴻運酸辣海鮮鍋」等佳餚，饒富風味且層次鮮明，每一口都能滿足饕客味蕾。

湘菜品牌「1010湘」主廚將多道明星菜色納入年菜，包含椒麻香辣的「臭豆腐肥腸阿干鍋」，口感豐富且象徵年年高升的「松子牛肉年糕」，象徵鴻運當頭的「霸王魚頭」等功夫料理，還有以腐皮包裹新鮮蝦泥酥炸的新年限定「福運鮮蝦捲」。

布娜飛比利時啤酒餐廳推出「美式酥炸大拼盤」，炸雞香氣四溢，皮酥酥脆脆肉質鮮嫩，還有酥炸洋蔥圈、美式脆薯、薯球。「慕尼黑德國豬腳」炸得酥脆的德國豬腳，外酥內軟，貼心的幫你切好入口的大小，完全滿足愛大口吃肉的朋友，搭配著酸菜以及醃黃瓜，不僅開胃還可解膩。