聖誕節交換禮物送什麼？10項網友熱議禮物清單大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「聖誕交換禮物」相關話題，帶您了解網友心儀的交換禮物品項有哪些。

到了十二月，大街小巷開始瀰漫著濃厚的聖誕氛圍，許多人都開始為慶祝聖誕節做準備，其中「交換禮物」更是與親朋好友歡度佳節的必備活動，然而該如何挑禮物卻成為不少民眾苦惱的問題，究竟怎樣的禮物最讓人滿意？哪些禮物可以帶來驚喜感呢？快來看看網友怎麼說！

「零食」選擇精美包裝與特殊口味 「香氛」療癒質感成熱門禮品

▲ TOP10 聖誕交換禮物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「聖誕交換禮物」的相關話題討論，可以發現「零食」是許多網友熱議的禮物品項，有人認為選擇包裝精美的零食不僅賞心悅目還能享用，也有民眾考量到各人口味不同，覺得送零食容易踩雷。日前就有網友發文請益「交換禮物收到零食會開心嗎」，吸引不少網友發表看法，如「像星巴克那種餅乾禮盒感覺蠻有誠意的」、「我會選日韓比較特殊但口味大眾的零食，大賣場買得到的餅乾就算了」，也有人持反對意見，表示「感覺拆開就要分給大家吃掉了」、「每個人喜歡的口味不太一樣，而且零食有保質期限」，建議如果要選擇零食作為交換禮物，儘量找包裝美觀且較不普遍的品牌，才不會給人敷衍的感覺。

此外，「香氛」則是近年來許多民眾推薦的送禮首選，因為香氛產品多元，無論是居家香氛到護膚保養都能一次網羅，作為禮物既有創意又充滿情調。有網友就在討論區上分享「交換禮物收到香氛好開心，被香味環繞的感覺非常療癒」，讓很多有同感的民眾紛紛留言「上次收到知名品牌的香氛超有質感的」、「香氛產品從香氣、包裝到用途種類多得讓人眼花撩亂，每次收到都能有不同的驚喜感」，認為香氛是許多人心儀的禮物，不過有人也提醒「市面上香調很多，有花香調、柑橘調、木質調等都有不同的喜好客群」，建議可以多查閱評價或實測，找到適合當作禮物的香調再去購買。

而由於「錢包」相當實用，且無論男女收到都很適合，也是十分熱門的交換禮物品項。一位網友就發文表示「聖誕節送可愛零錢包給朋友，得到高度評價」，推薦大家可以列在送禮清單，留言區也有不少迴響，如「交換禮物抽到皮夾會覺得很幸運」、「上次抽到長夾，感覺送的人真的很有用心」等，覺得皮夾是少數不容易踩雷又男女老少咸宜的禮物。也有網友分享如果希望禮物更特別的話，可以「找能客製化的店家，在皮夾上刻名字或簡筆畫超加分」、「買手作材料包自製零錢包，簡單好上手又誠意滿滿」。

聖誕節快到了，你也準備跟朋友一起交換禮物嗎？如果在煩惱該選擇什麼禮物的話，不妨參考看看網友熱議的人氣禮物品項，找到聖誕節最受歡迎的交換禮物！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》