網友熱議十大必拍聖誕景點出爐 今年聖誕節就來這裡！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「聖誕景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台10大聖誕景點。

隨著聖誕節將至，各縣市漸漸推出不同的聖誕節相關景點，讓民眾可以拍照打卡、逛市集等，感受現場滿滿的節慶氛圍！快來看看今年前十大受網友熱議的聖誕節景點，大家都在哪裡過節呢？

「耶誕城」南北都好玩 網推各大百貨造景好逛又好拍

▲ 全台10大聖誕景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「新北耶誕城」在每年聖誕節時期常引起網友熱議，除有市集、演唱會外，今年更是與迪士尼合作推出「雪白之城」，彷彿一秒到了北方國度。網友紛紛表達自己對新北耶誕城的喜愛，說道「每年歡樂耶誕城總是充滿驚喜」。新北耶誕城受熱議的另一項原因是不少人喜愛每年的耶誕巨星演唱會，表示「每年必去，尤其是巨星演唱會再擠也要來去看現場的」、「每年都期待這活動，因為有演唱會」。

位於屏東的「屏東聖誕節」也有十分高的討論度，以16個絕美燈飾以及不同特色打卡區結合聖誕市集、燈光秀、集點遊戲等多元活動吸引許多人前往。今年主題為「冰世界．雪國度」，除了有許多燈飾打造出夢幻意境，更有一個高達10米的雪怪印記，令人歎為觀止。每逢假日整點時，還會有「降雪」的景象，網友紛紛表示非常期待。

許多百貨也在周邊設置聖誕節造景，使出渾身解術吸引民眾前往，如位於台南的「南紡購物中心」今年與可愛角色「卡娜赫拉」合作，推出不同拍照景點，讓網友直呼「真的超級可愛」，甚至「好想要把天花板的掛飾帶回家」；「華泰名品城」在園區內有燈海、聖誕造景等裝飾，還有市集以及假日的聖誕狂歡大遊行，網友讚道「好像外國喔！好漂亮」、「蠻有氣氛的」。

隨著聖誕節的日子越來越近，計畫節日行程的人也逐漸變多，不妨看看這些網友們熱議的景點，揪上三五好友，一起去這些好逛又好玩的聖誕節景點逛街打卡！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》