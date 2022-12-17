港務公司招商推碇泊費全免優惠 業者仍擔心這件事

因應國境開放及郵輪禁航令解除，台灣港務公司推出國際客船優惠措施，爭取國際郵輪復航台灣，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，更可享有旅客服務費全免的優惠。業者認為，優惠措施確實有吸引力，但最主要仍會考量防疫政策。

台灣港務公司表示，疫情後期郵輪市場轉移往歐美為主，亞洲面臨一船難求困境，鄰近國家日本、韓國也陸續開放郵輪靠泊。台灣除推出國際客船優惠措施，也分別前往歐洲、日本、新加坡及馬來西亞向郵輪航商總部說明優惠方案，明年已有基隆、花蓮、高雄港總計有100航次申請停靠，其中作為掛靠港有69航次、母港31航次。

台灣港務公司指出，疫情期間，基隆港東岸旅運中心及西岸旅運中心分別在2021年及2022年間完成整修，全面擴大通關空間，並增設人工與自動查驗櫃檯及X光機，預計明年3月7日迎接三郵輪同時靠港（精鑽郵輪探索號、荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者），高雄港旅運中心也將在明年3月6日首次迎接雙郵輪到港（麗晶七海郵輪七海探索者號及荷美郵輪威士特丹號），其中荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者都是同一航程連續靠泊台灣兩個港口。

台灣國際郵輪協會首席顧問劉喜臨表示，降低費用對大型船隻不無小補，但郵輪商當前是否讓船隻入港主要還是考量防疫政策，台灣目前對郵輪進港仍有不少防疫要求，但郵輪在出發地都會先做相關措施，若每到一個目的地都要再做一次，恐增加不少成本。他表示，當前申請靠港量約僅疫情前2至3成，若明年能恢復到5成，最快也要2024年才能恢復到疫情前水準。

鳳凰旅行社指出，雖然降定費用有一定幫助，但目前看起來申請意願還不高，整體還是要提升停靠整建速度，包括申請流程更加快速、防疫規定鬆綁等，多管齊下才能讓郵輪商有明確規劃方向。