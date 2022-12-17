濃霧籠罩日月潭影響船隻航行 日月潭今天三度禁航

入冬首波寒流南下，日月潭受氣溫變化影響，上午出現濃霧，影響船隻航行視線，日管處為確保安全，上午9時到下午3時因濃霧，三度發布禁航令，遊艇業配合執行，出航船隻也都減速慢行、開航行燈、鳴笛、儘速返航。

日管處副處長廖錫標說，上午潭區濃霧籠罩，環潭公路和碼頭都被濃霧籠罩，上午9時，透過簡訊通知禁航，遊艇、船舶不得出航，碼頭也有保全人員協助戒護，以確保遊客安全。

他說，每年11月中旬到隔年2月底，是日月潭易起霧的季節，以水社碼頭至拉魯島直線距離800公尺，巡視人員以能見度判別是否暫停航行。10時許濃霧散開復航，12時湧現濃霧再度禁航，下午1時解禁。下午3時又出現濃霧，於是第三度發布禁航。

他說，禁航期間各碼頭區暫停開放、禁止出航；已出航船舶提醒應減速慢行、開航行燈、鳴笛、助手協助瞭望，儘速安全返航。

陳姓遊客說，日月潭籠罩濃霧中，雖然沒辦法搭船遊湖，欣賞日月潭全貌，但霧嵐縹緲間，日月潭如同披上一層薄紗，漫步環湖步道如夢似幻，更能感受日月潭靜謐悠遠之美，也是另一種體驗。