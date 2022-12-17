台灣品牌YAXIN ZONE首發原子少年FEniX陳峻廷出席走秀
台灣設計師品牌YAXIN ZONE日前於台北表演藝術中心藍盒子前廳舉辦了品牌首季大秀LONELY CITY 2022-23AW，除了找來凱渥模特兒演繹秋冬新款服裝，並有原子少年獨立出的新男團FEniX中的陳峻廷挑大樑、擔任主秀。
YAXIN ZONE是由台灣設計鍾雅欣創立，她曾就讀英國倫敦布魯內爾大學市場行銷系碩士，並赴紐約帕森設計學院進修流行時尚設計相關課程。品牌是於2022年新創立，疫情期間設計師鍾雅欣則以曾遊歷的記憶為片段，將倫敦、紐約街頭、香港叮叮車、巴塞隆納的高第建築創作了11幅水彩油畫，而本季秋冬的服裝則是將11幅油畫取樣、變為數位印花轉譯於服裝，也成為一次回憶與未來，在地與遠方的奇特聯集。
2022-2023AW的YAXIN ZONE以Lonely City為主題，嘗試捕捉城市中人與寂寞、邊界的互動性，這也是為何走地點選址於台北表演藝術中心藍盒子前廳，當走秀時日光落下，而大秀散場後，外露的鋼樑再度無聲地呼應了Lonely City的情境主軸。而回看本次整場時裝發表，中段具有可開闔拉鍊的格紋長版鋪棉撞色外套，搭配上同面料的拼接九分褲，在行走時展現了律動與結構的趣味；超短版的印花拉鍊式露腰上衣，拉鍊領口與下方垂墜的抽繩串連起微妙的力量感與俐落；另外像是改良式的拼接削肩上衣、披風式連帽外套、圓領的鋪棉長外套、大V領的鏤空黑色長袖上衣，並帶來穿戴時的探索與玩味可能。
大秀的音樂是由活躍於劇場、空間、聲光裝置的音樂藝術家「ÜN」創作主題音樂，以配合走秀時的情境、節奏，並可在品牌官方網站或Youtube中重現、聆聽，同時時裝並搭配了多個台灣設計師品牌如全球限量8款的Rawpiece、以及選用的Recovery飾品，以完整呈現本季Lonely City的設計主軸。全系列時裝、配件，則已可於YAXIN ZONE官方網站上購買，可登錄：www.yaxinzone.com
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