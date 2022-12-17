快訊

控制狂情侶列8數位工具「互控」 用Zenly、設監視器卻更愛彼此

邀蔡詩萍任文化局長深藍炸鍋？蔣萬安：他非常專業

台灣品牌YAXIN ZONE首發原子少年FEniX陳峻廷出席走秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
原子少年新男團FEniX的陳峻廷，出席並擔任台灣品牌YAXIN ZONE的走秀來賓。圖／YAXIN ZONE提供
原子少年新男團FEniX的陳峻廷，出席並擔任台灣品牌YAXIN ZONE的走秀來賓。圖／YAXIN ZONE提供

台灣設計師品牌YAXIN ZONE日前於台北表演藝術中心藍盒子前廳舉辦了品牌首季大秀LONELY CITY 2022-23AW，除了找來凱渥模特兒演繹秋冬新款服裝，並有原子少年獨立出的新男團FEniX中的陳峻廷挑大樑、擔任主秀。

YAXIN ZONE是由台灣設計鍾雅欣創立，她曾就讀英國倫敦布魯內爾大學市場行銷系碩士，並赴紐約帕森設計學院進修流行時尚設計相關課程。品牌是於2022年新創立，疫情期間設計師鍾雅欣則以曾遊歷的記憶為片段，將倫敦、紐約街頭、香港叮叮車、巴塞隆納的高第建築創作了11幅水彩油畫，而本季秋冬的服裝則是將11幅油畫取樣、變為數位印花轉譯於服裝，也成為一次回憶與未來，在地與遠方的奇特聯集。 

2022-2023AW的YAXIN ZONE以Lonely City為主題，嘗試捕捉城市中人與寂寞、邊界的互動性，這也是為何走地點選址於台北表演藝術中心藍盒子前廳，當走秀時日光落下，而大秀散場後，外露的鋼樑再度無聲地呼應了Lonely City的情境主軸。而回看本次整場時裝發表，中段具有可開闔拉鍊的格紋長版鋪棉撞色外套，搭配上同面料的拼接九分褲，在行走時展現了律動與結構的趣味；超短版的印花拉鍊式露腰上衣，拉鍊領口與下方垂墜的抽繩串連起微妙的力量感與俐落；另外像是改良式的拼接削肩上衣、披風式連帽外套、圓領的鋪棉長外套、大V領的鏤空黑色長袖上衣，並帶來穿戴時的探索與玩味可能。

大秀的音樂是由活躍於劇場、空間、聲光裝置的音樂藝術家「ÜN」創作主題音樂，以配合走秀時的情境、節奏，並可在品牌官方網站或Youtube中重現、聆聽，同時時裝並搭配了多個台灣設計師品牌如全球限量8款的Rawpiece、以及選用的Recovery飾品，以完整呈現本季Lonely City的設計主軸。全系列時裝、配件，則已可於YAXIN ZONE官方網站上購買，可登錄：www.yaxinzone.com

疫情期間鍾雅欣以曾遊歷記憶創作了11幅水彩油畫，而本季秋冬的服裝則是將11幅油畫取樣、變為數位印花轉譯於服裝。圖／YAXIN ZONE提供（合成圖）
疫情期間鍾雅欣以曾遊歷記憶創作了11幅水彩油畫，而本季秋冬的服裝則是將11幅油畫取樣、變為數位印花轉譯於服裝。圖／YAXIN ZONE提供（合成圖）
中段具有可開闔拉鍊的格紋長版鋪棉撞色外套，搭配上同面料的拼接九分褲，在行走時展現了律動與結構的趣味。圖／YAXIN ZONE提供
中段具有可開闔拉鍊的格紋長版鋪棉撞色外套，搭配上同面料的拼接九分褲，在行走時展現了律動與結構的趣味。圖／YAXIN ZONE提供
模特兒除了穿上YAXIN ZONE最新2022-2023AW時裝，左手手上執持的小型包款，則來自台灣設計品牌Rawpiece專門為Lonely City打造的限量Puff系列小包。圖／YAXIN ZONE提供
模特兒除了穿上YAXIN ZONE最新2022-2023AW時裝，左手手上執持的小型包款，則來自台灣設計品牌Rawpiece專門為Lonely City打造的限量Puff系列小包。圖／YAXIN ZONE提供
長版的披風式外套上具有從油畫創作轉譯而來的數位印花，是設計師記憶的延伸與再創作。圖／YAXIN ZONE提供
長版的披風式外套上具有從油畫創作轉譯而來的數位印花，是設計師記憶的延伸與再創作。圖／YAXIN ZONE提供
YAXIN ZONE日前舉辦品牌首季大秀LONELY CITY 2022-23AW，並找來凱渥模特兒演繹秋冬新款服裝。圖／YAXIN ZONE提供
YAXIN ZONE日前舉辦品牌首季大秀LONELY CITY 2022-23AW，並找來凱渥模特兒演繹秋冬新款服裝。圖／YAXIN ZONE提供
設計師鍾雅欣透過大量的實驗與拼接，例如將西裝布料結合低V領剪裁，或將柔軟布料融入工裝輪廓，展現出恣意探索的自由與流動感。圖／YAXIN ZONE提供（合成圖）
設計師鍾雅欣透過大量的實驗與拼接，例如將西裝布料結合低V領剪裁，或將柔軟布料融入工裝輪廓，展現出恣意探索的自由與流動感。圖／YAXIN ZONE提供（合成圖）
圓領的鋪棉長外套印有數位印花，中段的拉鍊在開闔之際，有收腰或造型的不同視覺效果。圖／YAXIN ZONE提供
圓領的鋪棉長外套印有數位印花，中段的拉鍊在開闔之際，有收腰或造型的不同視覺效果。圖／YAXIN ZONE提供

品牌 台北表演藝術中心

延伸閱讀

迎口罩令鬆綁 內衣大廠員工戶外開睡衣趴

火星化身FEniX出道 哲言出走坦言「心情複雜」

辣妹穿細肩帶小可愛「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

表述深植於當下的特定關懷 台新藝術獎邁入20周年 現象五：我們需要一個什麼樣的表演藝術專業獎項？

相關新聞

麥當勞21日漲價大薯單點要65元！網曝「破解點法」等於沒漲

麥當勞12月15日宣布自21日清晨零時起調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，另外還有培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡多款餐點停售...

濃霧籠罩日月潭影響船隻航行 日月潭今天三度禁航

入冬首波寒流南下，日月潭受氣溫變化影響，上午出現濃霧，影響船隻航行視線，日管處為確保安全，上午9時到下午3時因濃霧，三度...

台灣品牌YAXIN ZONE首發原子少年FEniX陳峻廷出席走秀

台灣設計師品牌YAXIN ZONE日前於台北表演藝術中心藍盒子前廳舉辦了品牌首季大秀LONELY CITY 2022-2...

新年換新鍋！LE CREUSET推夢幻星塵、WMF有不鏽鋼之王

新的一年即將帶來，有在煮飯的人，要特別把握年終時期，添購全新廚具與餐具，讓煮飯時，也能心情更好。法國鍋具LE CREUS...

影／「一秒到英國」？奇美博物館「聖誕周末」派對熱鬧

「一秒到英國」逛市集、看展覽、表演、電影、舞會？奇美博物館下午起連續兩周末舉辦「聖誕周末」、主打「英國風的歡樂派對」，園...

周湯豪、吳卓源現身Saint Laurent微風派對 勁黑有型

一年來到年末，不少精品品牌紛紛選擇拓展新點或改裝店面、重新再出發。Saint Laurent日前為微風廣場專賣店重新開幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。