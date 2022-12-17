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新年換新鍋！LE CREUSET推夢幻星塵、WMF有不鏽鋼之王

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LE CREUSET縷空雕花橢圓鐵鍋／19,000元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET縷空雕花橢圓鐵鍋／19,000元。圖／LE CREUSET提供

新的一年即將帶來，有在煮飯的人，要特別把握年終時期，添購全新廚具與餐具，讓煮飯時，也能心情更好。法國鍋具LE CREUSET推出星塵之光系列，讓餐具顏值大加分，還有加碼粉色鍋具；來自德國的WMF不鏽鋼頂級鍋款ICONIC系列，傳承德系工藝精神，結合不鏽鋼材質與烹飪功能，讓自己廚藝更進步。

LE CREUSET新推出的星塵之光系列，商品涵蓋各式瓷器，包括圓盤、馬克杯、燭台及雙耳湯碗，以珠光白、櫻花粉、肉豆蔻、樹莓四重色調，整體帶來簡約的時尚風格，還加入八芒星圖案，帶來祝福深意；鍋具部分，LE CREUSET以法國經典雕光工藝，推出縷空雕花橢圓鐵鍋，以甜美粉色為主，搭配立體浮雕光會，在鍋身與鍋蓋上綻放，煮菜時，看起來心情會更好。

WMF推出不鏽鋼頂級鍋款ICONIC系列，採用堅固耐用的Cromarganreg; 18/10不鏽鋼打造，一體成型，還有著密合式鍋蓋提升鍋內循環燉煮、低導熱手柄傳遞舒適的使用感，而鍋底適用各種爐具，還能快速導熱，減少水分蒸發，整體外形優雅，被稱為不鏽鋼之王。

LE CREUSET推出星塵之光系列瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET推出星塵之光系列瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET縷空雕花橢圓鐵鍋／19,000元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET縷空雕花橢圓鐵鍋／19,000元。圖／LE CREUSET提供
WMF推出不鏽鋼頂級鍋款ICONIC系列。圖／WMF提供
WMF推出不鏽鋼頂級鍋款ICONIC系列。圖／WMF提供

法國 餐具

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