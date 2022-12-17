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影／「一秒到英國」？奇美博物館「聖誕周末」派對熱鬧

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「一秒到英國」？奇美博物館辦「聖誕周末最強歡樂派對」。記者周宗禎／攝影
「一秒到英國」？奇美博物館辦「聖誕周末最強歡樂派對」。記者周宗禎／攝影

「一秒到英國」逛市集、看展覽、表演、電影、舞會？奇美博物館下午起連續兩周末舉辦「聖誕周末」、主打「英國風的歡樂派對」，園區處處充滿英倫氣氛、飄揚的英國米字旗、倫敦地鐵符號、可愛英國士兵等各種英國元素映入眼簾。

館方更首度以英國皇家儀式揭開活動序幕，帶出遊行、市集、音樂、舞蹈、電影、展覽等活動，讓大小朋友體驗一場史上最豐富的聖誕周末。

活動一開始館方設計英國皇家氛圍開場儀式，音樂家吹奏小號，再由「英國士兵」宣告活動開始，在充滿節慶感的管樂演奏中，耶誕老人與英國士兵遊行隊伍出場，接著現場揚起歡樂派對音樂。

除了音樂還有動感街舞、兒童芭蕾舞與宮廷禮儀舞蹈教學。晚間有廣場大舞會，現場播放一首首經典流行歌曲，熟悉的弦律要讓大家邊跳邊唱，玩得盡興。

博物館周遭的「聖誕市集」集結百家攤位：有應景熱紅酒、肉桂捲，英式小點如司康、炸魚薯條，還有限量龍蝦堡、漢堡大樓等都出現排隊人潮。館方也引進素食名店如林針嬤鹹水G、全台唯一的全素串燒餐車樹巢Tree Nest等。攤位類型囊括了平民美食到豪華大餐，口味兼顧男女老少且葷素皆有，讓遊客大呼過癮。

配合活動開辦的「戶外星光電影」下午就有許多家庭在草坪野餐等候電影播放；館前「幸福聖誕樹」從早到晚人群拍照打卡；一旁「許願樹」掛滿心願留言。

館長許家彰表示，今年是博物館30周年，感謝大家一路相挺，「聖誕周末」是30周年感恩活動壓軸，希望人人可以玩得盡興，開心為今年畫下完美句點，帶著這份幸福感迎接新的一年。「奇美博物館也會持續規畫各種藝文體驗，陪伴大家度過未來的每一天。」

「2022聖誕周末」明天與24、25還有3天。活動範圍包括館內與戶外園區，入園需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，於「KLOOK客路」網站、全台7-ELEVEN門市與網站販售。如要參觀國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》可額外以100元加購入場票。詳情在奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org

「一秒到英國」？奇美博物館辦「聖誕周末最強歡樂派對」。記者周宗禎／攝影
「一秒到英國」？奇美博物館辦「聖誕周末最強歡樂派對」。記者周宗禎／攝影
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英國 奇美博物館 電影

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