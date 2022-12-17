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麥卡倫特展打造蘇格蘭式耶誕 高爾宣親授浪漫提案

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
創作才子高爾宣現身「麥卡倫 時代迴廊特展 」，親授「高式浪漫耶誕提案」。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
創作才子高爾宣現身「麥卡倫 時代迴廊特展 」，親授「高式浪漫耶誕提案」。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，在遠東信義百貨A13限時展出「麥卡倫時代迴廊特展」，悉心打造優雅、經典的傳統蘇格蘭式耶誕，即日起可現場體驗「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%」及麥卡倫年度限量系列「The Harmony Collection」第二款「阿拉比卡之旅」，消費即可獲得暖心耶誕小禮。

特展除以「再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926」為主題，帶出傳奇女性領導人麥卡倫前董事總經理Janet Harbinson女士的傳奇故事；更請到創作才子高爾宣，親授他的「高式浪漫耶誕提案」——以麥卡倫珍稀佳釀輔以濃郁香甜的奶油酥餅，激盪出香醇濃厚的蘇格蘭式慶典，感受耶誕魅力。

為完整呈現經典的蘇格蘭氛圍，現場特別選用諾貝松原樹枝條，打造富饒優雅的耶誕樹與花圈，將蘇格蘭高地的浪漫魅力完整呈現。而麥卡倫極致匠心工藝的展現，則屬現場流線感十足的曲面酒櫃，陳列年度限量系列最新力作「The Harmony Collection」第二款「阿拉比卡之旅」。

完美細節控高爾宣，也親授自己的「高式浪漫耶誕提案」，推薦粉絲一起到「麥卡倫時代迴廊特展 」度過別具意義的耶誕節：「冷冷的耶誕節，最需要儀式感的撫慰，讓人沈浸在滿滿的幸福氛圍裡，麥卡倫珍稀佳釀搭配濃郁香甜的奶油酥餅，激盪出香醇濃厚的蘇格蘭底蘊，讓人打從心裡暖起來，絕對是今年耶誕節必去的地方。」

高爾宣親身觀賞完「再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926」傳記故事後，對Janet Harbinson也深感敬佩：「在如此艱困的時代，以女性的身分擔綱經營酒廠的重責大任，真的非常不容易。身為威士忌的愛好者，我由衷佩服Janet Harbinson堅定不移的信念，為後世帶來如此美好馥郁的麥卡倫，將歷久彌新的麥卡倫精神永久的傳承下去」。

高爾宣表示：「身為威士忌愛好者，我特別鍾情於麥卡倫溫潤滑順的口感和馥郁香氣，無論是一個人的MeTime或三五好友間聚會小酌，都能夠讓我更放鬆、敞開心胸的享受當下」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫時代迴廊特展」展出「再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926」傳記故事，高爾宣直言：「我今天是專程來看『她』的」。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫時代迴廊特展」展出「再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926」傳記故事，高爾宣直言：「我今天是專程來看『她』的」。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒行銷總監劉姿瓘（左）與高爾宣邀請民眾前來「麥卡倫時代迴廊特展」，感受蘇格蘭式耶誕風情。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒行銷總監劉姿瓘（左）與高爾宣邀請民眾前來「麥卡倫時代迴廊特展」，感受蘇格蘭式耶誕風情。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫在遠東信義百貨A13限時展出「麥卡倫時代迴廊特展 」，悉心打造優雅、經典的傳統蘇格蘭式耶誕。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫在遠東信義百貨A13限時展出「麥卡倫時代迴廊特展 」，悉心打造優雅、經典的傳統蘇格蘭式耶誕。圖／台灣愛丁頓提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 耶誕節 品牌

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