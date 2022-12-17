周湯豪、吳卓源現身Saint Laurent微風派對 勁黑有型

一年來到年末，不少精品品牌紛紛選擇拓展新點或改裝店面、重新再出發。Saint Laurent日前為微風廣場專賣店重新開幕，寬敞、明亮的設計語彙除了帶出輕奢的空間感受，再舉辦了私人派對慶祝開幕，並有周湯豪、吳卓源、林映唯與KOL李函出席。

全新Saint Laurent店裝維持了簡約風格：黑色拋光大理石紋為主視覺、搭配簡約線條的白色大理石磁磚、玻璃鏡面柱子、拋光精鋼等不同材質混搭，整體明亮、現代，並呈現垂直水平對稱的空間感，而從時裝、包款、飾品、太陽眼鏡都在此完整陳列。