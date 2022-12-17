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周湯豪、吳卓源現身Saint Laurent微風派對 勁黑有型
一年來到年末，不少精品品牌紛紛選擇拓展新點或改裝店面、重新再出發。Saint Laurent日前為微風廣場專賣店重新開幕，寬敞、明亮的設計語彙除了帶出輕奢的空間感受，再舉辦了私人派對慶祝開幕，並有周湯豪、吳卓源、林映唯與KOL李函出席。
全新Saint Laurent店裝維持了簡約風格：黑色拋光大理石紋為主視覺、搭配簡約線條的白色大理石磁磚、玻璃鏡面柱子、拋光精鋼等不同材質混搭，整體明亮、現代，並呈現垂直水平對稱的空間感，而從時裝、包款、飾品、太陽眼鏡都在此完整陳列。
於先前舉辦的派對中，出席明星名人皆以大量黑色上身，散發出俐落、極簡的都會氛圍，例如歌手周湯豪頂著一頭粉色短髮搭配墨鏡、更有西裝領片上的金屬配件；歌手吳卓源（Julia Wu）則在全黑連身小禮服上，再以寬版的金屬手鐲展現多層次搭配；林映唯的長版雙排扣風衣外套內搭了亮面的小洋裝，同時手上交錯的寬版手鐲則反應出疊加的豐富個性；KOL李函則大方在微風專賣店外留影，除了切齊的超短瀏海搭配劍領西裝十足個性，而手拿的金色Logo小包，更與背後的YSL金色Logo、以金色巧妙共鳴。
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