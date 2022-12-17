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麥當勞21日漲價大薯單點要65元！網曝「破解點法」等於沒漲

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞即將於12月21日清晨零時起調漲。圖／麥當勞提供
麥當勞即將於12月21日清晨零時起調漲。圖／麥當勞提供

麥當勞12月15日宣布自21日清晨零時起調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，另外還有培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡多款餐點停售，消費者哀號聲四起，更令熱湯愛好者錯愕的是，「銅板輕鬆點 1+1=$50」品項還移除了玉米湯。

消息曝光後，許多網友在《Dcard》崩潰喊「現在大薯居然要65元....」、「麥克雞塊餐變成169元了啦！比便當還貴很多又吃不飽」、「丹丹漲了，麥當勞也漲了，接下來該換哪間？」、「1+1沒玉米濃湯也太青天霹靂」、「好懷念以前的超值午餐」、「現在100塊真的吃不了什麼了呢」、「遙想當年，我國中時雙層牛套餐才89」、「明天要去吃最後一次了」。

不過也有人透露省錢秘訣「我是沒什麼影響啦，1+1跟甜心卡配起來，一樣110元內搞定」、「1+1兩組就吃的很飽了，一百元搞定」、「甜心卡一樣買大薯送小薯，1+1漢堡搭配小飲，115元解決」、「知道點點卡多重要了吧，平均買一餐就累積10幾點，三不五時就能換大薯、大飲省超多」、「麥當勞APP可以累積點數兌換餐點，省錢超好用」、「還是建議大家甜心卡在手希望無窮，買大薯送大飲還是比套餐中薯+中可划算，搭配1+1其實等於沒什麼漲價啦，小小麥胞路過」。

麥當勞 漲價 省錢

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