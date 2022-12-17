機場免稅店伴手客製化！格蘭菲迪「非凡永恆臻選系列」

為歡慶全球旅行重新開放，擁有「威士忌領路者」美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），宣布推出專為全球免稅市場設計推出的全新系列「非凡永恆臻選系列（The Perpetual Collection）」，使用格蘭菲迪獨步業界的蘇羅拉融合桶（Solera Vat），讓酒液在碩大且不曾淨空的融合桶內持續流動，為威士忌風味帶來馥郁層次與平衡深度。

為慶祝該系列的發布，格蘭菲迪即日起至2023年2月28日止，將在桃園國際機場T2出境大廳的精華位置開立快閃店，旅人們不僅可於出國親臨快閃店感受「非凡永恆臻選系列」的獨特魅力；如欲出國探訪親友，店內亦提供貼心的客製化服務，讓您將動人的祝福以QR Code添加在您精心挑選的酒瓶上，讓美酒佳釀成為最真摯的個人化祝福。

旅客可於登機前至桃園國際機場T2出境快閃店試飲、感受「非凡永恆臻選系列」的獨特魅力。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「非凡永恆臻選系列」以格蘭菲迪首創的蘇羅拉融合桶蘊製而成，每次只取用融合桶內一半的老酒裝瓶，後再注入新酒，維持融合桶內持續有新、舊酒液不斷交互作用之下，不僅延續該酒款的風味調性，更使酒液的層次風味更平衡豐富且香氣飽滿誘人，賦予永無止境的風味傳承，更因融合桶內的酒液持續流動的特性，使每一批次裝瓶都是絕無僅有、獨一無二。

格蘭菲迪即日起至2023年2月28日止，將在桃園國際機場T2出境大廳的精華位置開立快閃店。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「非凡永恆臻選系列」共包含4支在不同融合桶融合的酒款，各自綻放著其鮮明且延綿不絕的豐沛生命力。「格蘭菲迪 非凡永恆臻選系列VAT 01」在Solera VAT 1中完美融合了波本桶、歐洲橡木桶與紅酒桶帶來的甜美與辛香風味，風味優雅柔潤，是一款適合所有人的單一麥芽威士忌。

格蘭菲迪於桃園國際機場T1出境大廳氣派展示「非凡永恆臻選系列」四支系列酒款。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「格蘭菲迪 非凡永恆臻選系列VAT 02」圓潤而複雜，酒液100%在西班牙雪莉桶熟成，是廣受台灣市場喜歡的風味，在Solera VAT 2 中不斷交融結合，帶來令人著迷的絲滑口感。

「非凡永恆臻選系列」共包含4支在不同融合桶融合的酒款，各自綻放鮮明且延綿不絕的豐沛生命力。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「格蘭菲迪 非凡永恆臻選系列VAT 03」精選在美國波本桶、西班牙雪莉桶與全新美國橡木桶中陳釀 15 年以上的酒液，VAT 03體現了格蘭菲迪的開創精神。這款如絲綢般柔滑、香氣飽滿的威士忌，巧妙且和諧地融合辛香料、淡淡的堅果杏仁糖與深色雪莉橡木味，濃郁甜美，接近原酒的酒精濃度，是一款會令鑑賞家滿意的酒款。

「格蘭菲迪 非凡永恆臻選系列VAT 04」精選在 Oloroso 雪莉酒桶與波本桶耐心陳釀 18 年的威士忌，並在 Solera VAT 4 中不斷融合轉化，散發出濃郁的橡木、成熟水果與烤蘋果交融的濃郁香氣。適合喜歡馥郁水果香氣的品酩者。

「非凡永恆臻選系列」邀請到具有豐富創造力的柏林工作室 ANF設計外包裝，將旅者每一次啟程與格蘭菲迪獨有的蘇羅拉工藝栩栩如生地結合成6種酒桶包裝，6種包裝不僅各自美麗更可拼組成一幅流動畫作，宛如可攜帶的流動藝術品。

格蘭菲迪全新「非凡永恆臻選系列」，以蘇羅拉系統極致製酒工藝，演繹旅人永無止境，免稅通路獨家販售。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭父子全球免稅通路行銷主管 Lindsay Hitzeroth表示：「『非凡永恆臻選系列』是格蘭菲迪過去的十年內，在免稅通路推出最具規模的產品，機場是每一段旅程的起點，所以我們想帶給旅行者特別的酒款，為其旅行留下美好的回憶與享受，記下旅途最完美的一瞬。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康