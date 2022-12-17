甜茶Timothée Chalame獻吻全網暴動！身上小物藏亮點
以《沙丘》走紅的男星「甜茶」Timothée Chalame，不僅在電影中演出貴族後代，在影展紅毯上更大膽穿出中性風格，引領新一代男性陰柔風穿搭，並多次登上時尚雜誌封面。而近日甜茶更在IG更新動態，不到一天吸讚超過163萬與超過5,000則留言，到底發生什麼事？
以「甜茶」Timothée Chalame的近日IG動態來看，他時而在保姆車中等待，或穿上有著骷髏剪影的黑色連帽大衣、待在荒涼的沙漠環境中，令人忍不住聯想：是否正在準備《沙丘》第二集的拍攝作業。而其中一則貼文的遠方有著熱氣球，再滑倒下一張則驚見Timothée Chalame與朋友在車內，拉下口罩、帶著墨鏡的甜茶，同時作勢獻出空中飛吻，也讓粉絲瘋狂暴動，頻頻在下方留言「親回去～」、「愛甜茶」...愛心刷不完。
事實上，正因為Timothée Chalame的走紅，連帶也讓他身上穿搭受到各方注目，例如日前他便身穿設計師品牌Craig Green為他打造的海軍藍絎縫外套出席新片《骨肉的總和》（Bones and All），這件外套原本出現在品牌2022秋冬秀台上，並搭配各式奇特配件，而Timothée Chalame的海軍藍色則為特別訂製款，足見其對藍色的喜愛，而目前該單品也已在全台初衣食午選品店中販售。
但其實甜茶喜愛藍色還有一個隱藏亮點：就在他在IG中「獻吻」時、手上配戴的則是IWC的大型飛行員腕表43，精鋼表殼搭配帶有夜光塗層的藍色面盤與藍色小牛皮，加上的洋蔥式表冠，讓人感受到飛官或宛如電影《沙丘》中宇宙飛行的霸氣，透明的後底蓋將可欣賞機芯的佈局與大型自動盤，訂價則為27萬6,000元。
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