甜茶Timothée Chalame獻吻全網暴動！身上小物藏亮點

以《沙丘》走紅的男星「甜茶」Timothée Chalame，不僅在電影中演出貴族後代，在影展紅毯上更大膽穿出中性風格，引領新一代男性陰柔風穿搭，並多次登上時尚雜誌封面。而近日甜茶更在IG更新動態，不到一天吸讚超過163萬與超過5,000則留言，到底發生什麼事？

以「甜茶」Timothée Chalame的近日IG動態來看，他時而在保姆車中等待，或穿上有著骷髏剪影的黑色連帽大衣、待在荒涼的沙漠環境中，令人忍不住聯想：是否正在準備《沙丘》第二集的拍攝作業。而其中一則貼文的遠方有著熱氣球，再滑倒下一張則驚見Timothée Chalame與朋友在車內，拉下口罩、帶著墨鏡的甜茶，同時作勢獻出空中飛吻，也讓粉絲瘋狂暴動，頻頻在下方留言「親回去～」、「愛甜茶」...愛心刷不完。

事實上，正因為Timothée Chalame的走紅，連帶也讓他身上穿搭受到各方注目，例如日前他便身穿設計師品牌Craig Green為他打造的海軍藍絎縫外套出席新片《骨肉的總和》（Bones and All），這件外套原本出現在品牌2022秋冬秀台上，並搭配各式奇特配件，而Timothée Chalame的海軍藍色則為特別訂製款，足見其對藍色的喜愛，而目前該單品也已在全台初衣食午選品店中販售。