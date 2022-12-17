「潮品集」插旗台北信義商圈 名廚坐鎮、開幕限期85折

原位於神旺大飯店內的「潮品集」，轉戰新光三越台北信義新天地A4館6樓，開設全新據點「潮品集‧潮坊」，由香港潮州料理名廚何炳木領軍，首推饕家必嘗的70年鎮店老滷所滷製的「潮洲滷鵝片」，以及肉鮮味醇的「潮式酸菜鯽魚」，以及各樣精緻手工港點。即起至12月30日同步推出開幕優惠「潮級好友饗85」，加入潮品集官方LINE@好友，即可獲得85折的電子優惠券。

「潮品集‧潮坊」入門處張掛著閃耀金色光芒的神旺大飯店門牌，代表懷舊，也是傳承。店內有5間可容6~12人的獨立包廂；擁有逾50年廚齡的何炳木，曾在香港美心集團潮江春、台北金島酒樓、香港半島潮州酒樓飲食集團、台北神旺大飯店任職，最讓人期待的，則是主廚那鍋祖傳老滷。

「潮品集‧潮坊」擁有終年不斷火的70年招牌老滷，老滷養成不易，除了得持續添湯底、藥材與香料維持一貫風味，還得耗時靜置出完美香色，代表菜色「潮州滷鵝片」更是深受老饕讚賞，主廚將精選4~5公斤的肥鵝滷得恰到好處，多汁滑嫩，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。另有潮式凍花蟹與可一次嘗盡胗、肝、腸等多樣美味的滷水拼盤。

潮州有一說「無海鮮而不成宴」，主廚特選碩大飽滿的4頭鮑，與遼參一同置於高湯紅炆、打芡，在細火慢燉下，高湯緊扣入味，遼參入口彈嫩富筋道，與柔軟紮實的鮑魚一同品嘗，最是美味。

而潮州菜特有的「素菜」也是獨具特色，「太極素菜羹」即是展現師傅細膩技巧的菜式，將菠菜葉汆燙剁成泥後以高湯熬煮；雞胸肉同樣剁成細泥後，會同蛋白與高湯一同精熬；盛盤則是以菠菜泥為底，再以一匙雞茸羹俐落地勾勒出太極圖樣，白綠鮮明，味道極好，也同時滿足視覺享受。

以精緻港式點心吸引忠實鐵粉的潮品集，也帶進「潮品集‧潮坊」，包括形色皆美的「嫣紅女蔬心腸粉」，「翠綠男好蝦腸粉」，還有吸睛的「天鵝流沙酥」等多款甜鹹風味的新潮港點。

潮品集‧潮坊 潮州餐廳 地址：台北市信義區松高路19號6F (新光三越信義新天地A4館，捷運市府站3號出口) 電話：02-2772-2687~8 平日中餐11:30~14:30，假日中餐11:00~14:30 平日晚餐17:30~21:30，假日晚餐 17:30~21:30

嫣紅翠綠的港點。圖／潮品集潮坊提供

「潮品集潮坊」擁有70年鎮店老滷，其中潮州滷鵝片是許多饕客難以忘懷的好味道。圖／潮品集潮坊提供

一入餐廳即有現撈海鮮區，讓饕客們能品嘗最新鮮的佳餚。圖／潮品集潮坊提供