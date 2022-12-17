快訊

張蘭承認斷開汪小菲：「媽寶男」傷害大 已經好久沒聯繫

嫌父母老病「照顧麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死雙親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「潮品集」插旗台北信義商圈 名廚坐鎮、開幕限期85折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
睽違3個月，「潮品集」以「潮品集潮坊」再出發。圖／潮品集潮坊提供
睽違3個月，「潮品集」以「潮品集潮坊」再出發。圖／潮品集潮坊提供

原位於神旺大飯店內的「潮品集」，轉戰新光三越台北信義新天地A4館6樓，開設全新據點「潮品集‧潮坊」，由香港潮州料理名廚何炳木領軍，首推饕家必嘗的70年鎮店老滷所滷製的「潮洲滷鵝片」，以及肉鮮味醇的「潮式酸菜鯽魚」，以及各樣精緻手工港點。即起至12月30日同步推出開幕優惠「潮級好友饗85」，加入潮品集官方LINE@好友，即可獲得85折的電子優惠券。

「潮品集‧潮坊」入門處張掛著閃耀金色光芒的神旺大飯店門牌，代表懷舊，也是傳承。店內有5間可容6~12人的獨立包廂；擁有逾50年廚齡的何炳木，曾在香港美心集團潮江春、台北金島酒樓、香港半島潮州酒樓飲食集團、台北神旺大飯店任職，最讓人期待的，則是主廚那鍋祖傳老滷。

「潮品集‧潮坊」擁有終年不斷火的70年招牌老滷，老滷養成不易，除了得持續添湯底、藥材與香料維持一貫風味，還得耗時靜置出完美香色，代表菜色「潮州滷鵝片」更是深受老饕讚賞，主廚將精選4~5公斤的肥鵝滷得恰到好處，多汁滑嫩，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。另有潮式凍花蟹與可一次嘗盡胗、肝、腸等多樣美味的滷水拼盤。

潮州有一說「無海鮮而不成宴」，主廚特選碩大飽滿的4頭鮑，與遼參一同置於高湯紅炆、打芡，在細火慢燉下，高湯緊扣入味，遼參入口彈嫩富筋道，與柔軟紮實的鮑魚一同品嘗，最是美味。

而潮州菜特有的「素菜」也是獨具特色，「太極素菜羹」即是展現師傅細膩技巧的菜式，將菠菜葉汆燙剁成泥後以高湯熬煮；雞胸肉同樣剁成細泥後，會同蛋白與高湯一同精熬；盛盤則是以菠菜泥為底，再以一匙雞茸羹俐落地勾勒出太極圖樣，白綠鮮明，味道極好，也同時滿足視覺享受。

以精緻港式點心吸引忠實鐵粉的潮品集，也帶進「潮品集‧潮坊」，包括形色皆美的「嫣紅女蔬心腸粉」，「翠綠男好蝦腸粉」，還有吸睛的「天鵝流沙酥」等多款甜鹹風味的新潮港點。

潮品集‧潮坊 潮州餐廳

地址：台北市信義區松高路19號6F

(新光三越信義新天地A4館，捷運市府站3號出口)

電話：02-2772-2687~8

平日中餐11:30~14:30，假日中餐11:00~14:30

平日晚餐17:30~21:30，假日晚餐 17:30~21:30

嫣紅翠綠的港點。圖／潮品集潮坊提供
嫣紅翠綠的港點。圖／潮品集潮坊提供
「潮品集潮坊」擁有70年鎮店老滷，其中潮州滷鵝片是許多饕客難以忘懷的好味道。圖／潮品集潮坊提供
「潮品集潮坊」擁有70年鎮店老滷，其中潮州滷鵝片是許多饕客難以忘懷的好味道。圖／潮品集潮坊提供
一入餐廳即有現撈海鮮區，讓饕客們能品嘗最新鮮的佳餚。圖／潮品集潮坊提供
一入餐廳即有現撈海鮮區，讓饕客們能品嘗最新鮮的佳餚。圖／潮品集潮坊提供
廳內約135個座位，空間延續「潮品集」傳統加入古典元素，呈現新東方風格美學。圖／潮品集潮坊提供
廳內約135個座位，空間延續「潮品集」傳統加入古典元素，呈現新東方風格美學。圖／潮品集潮坊提供

香港 餐廳

延伸閱讀

台鐵推出萬巒豬腳「屏味便當」 12月17日限時限量2地販售

台鐵「屏味便當」限量發售 屏東萬巒豬腳入菜

航特部空運作戰隊潮州操演特殊地形作戰 CH-47吸睛

影／屏東潮州轉彎車未讓直行車 翻滾3圈四輪朝天

相關新聞

搭敞篷車觀光、直擊101煙火！盤點全台飯店創意跨年

跨年夜住進星飯店，除了在高樓層或泳池畔開趴、直擊煙火秀之外，還能有哪些新點子？迎接解封，今年多家飯店大手筆迎新，像是帶著...

甜茶Timothée Chalame獻吻全網暴動！身上小物藏亮點

以《沙丘》走紅的男星「甜茶」Timothée Chalame，不僅在電影中演出貴族後代，在影展紅毯上更大膽穿出中性風格，...

「潮品集」插旗台北信義商圈 名廚坐鎮、開幕限期85折

原位於神旺大飯店內的「潮品集」，轉戰新光三越台北信義新天地A4館6樓，開設全新據點「潮品集‧潮坊」，由香港潮州料理名廚何...

「臭豆腐起司漢堡」神搭配！貳樓Ｘ彭園突破味蕾想像

當東方手工剁椒臭豆腐遇見西方的漢堡、古傳藤椒碰見芝心歐姆蕾，會擦撞出哪一種火花？這可不是想像，而是真實的味蕾體驗。台灣早...

全台最高「潮」酒店明登場！阿里山首家國際品牌進駐

全台灣最高的潮牌酒店明日登場！這是阿里山時隔30年之後的最新飯店，位於海拔1280公尺的阿里山英迪格酒店，12/18起開...

ORIS紅綠雙星獻聖誕加碼「小熊琺瑯杯」只送不賣太暖心

再一周就要來到一年最歡樂的西方節日、聖誕節了，也讓人可以好好感受年末的分享團聚氛圍。瑞士鐘表品牌ORIS特別推薦了Aqu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。